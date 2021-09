Selección Colombia: Fecha y hora para el próximo partido por Eliminatoria

La Selección Colombia inició con un empate 1-1 frente a Bolivia la triple fecha de la Eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022 del mes de septiembre y ahora se prepara para disputar un nuevo juego en condición de visita.

Y es que el equipo nacional se alista para visitar el próximo domingo 5 de septiembre a Paraguay en el estadio Defensores del Chacho en compromiso que estaba pospuesto de la jornada 6 del clasificatorio.

El duelo contra el seleccionado guaraní tendrá su pitazo inicial a partir de las 5:00 de la tarde.

La Selección Colombia quedó con 9 puntos en la Eliminatoria rumbo al Mundial de Catar después de empatar con Bolivia. Los dirigidos por Reinaldo Rueda registran dos victorias, tres igualdades y dos derrotas. Adicionalmente, cuenta con 12 goles a favor y 14 en contra.

Por otro lado, Paraguay perdió ante Ecuador el invicto que tenía en condición de visitante en el clasificatorio. El seleccionado guaraní quedó con siete unidades luego de una victorias, cuatro empates y dos derrotas con seis goles a favor y siete en contra.

Así se jugará la próxima fecha de la Eliminatoria:

Brasil Vs. Argentina - 2:00 de la tarde

Ecuador Vs. Chile - 4:00 de la tarde

Uruguay Vs. Bolivia - 5:00 de la tarde

Paraguay Vs. Colombia - 5:00 de la tarde

Perú Vs. Venezuela - 8:00 de la noche