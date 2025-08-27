¿Por qué James y Quintero serían titulares ante Bolivia?

James vive un momento alentador en el fútbol mexicano. En el León, James ha recuperado confianza y protagonismo, destacando por su inteligencia para manejar los ritmos del partido. Su aporte con balones largos y precisión en el último pase lo convierten en una pieza fundamental para desequilibrar en un encuentro de alta exigencia.

Por el lado de Quintero, su talento sigue intacto en el campeonato argentino. El mediocampista de River Plate es reconocido por su exquisita zurda y capacidad para asociarse con los delanteros. Además de asistir, tiene llegada al área y pegada de media distancia, características que le permiten ser un complemento ideal para su compatriota en la creación de juego.

Néstor Lorenzo apunta a un estilo ofensivo y dominante. Colombia necesita asumir el protagonismo desde el inicio, controlando la posesión y atacando por diferentes vías. El objetivo inmediato es claro: sumar tres puntos en Barranquilla y alcanzar los 25 puntos en la tabla, cifra que prácticamente aseguraría el boleto a la próxima Copa del Mundo.

El desafío estará en mantener el equilibrio sin descuidar la retaguardia. Al contar con dos volantes ofensivos, será crucial el trabajo de recuperación y el respaldo de los laterales. La idea es mantener un bloque sólido que permita atacar con varios hombres sin quedar expuesto a los contragolpes del conjunto altiplánico.

Colombia sabe que la mejor manera de sellar el pase al Mundial es proponiendo un juego de jerarquía. Apostar por dos de sus máximos generadores de ideas es un mensaje claro: Colombia quiere clasificar con estilo y dar un espectáculo en casa ante su gente.