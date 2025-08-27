Actualizado:
Mié, 27/08/2025 - 15:25
James y Quintero juntos contra Bolivia: así sería el plan de Lorenzo
Colombia buscará un triunfo clave para sentenciar su clasificación al Mundial 2026.
La Selección Colombia podría sorprender con una dupla de lujo en la zona creativa. El técnico Néstor Lorenzo estaría preparando un movimiento táctico audaz para el choque frente a Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026: ubicar de arranque a James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. El duelo se jugará el próximo 4 de septiembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, escenario donde la Tricolor buscará dar un golpe de autoridad en casa.
Lea también: James tendría futuro definido: saldría de León y firmaría con rival directo
El plan del estratega argentino se enfoca en potenciar la generación de fútbol. Ante un rival que probablemente priorice la defensa, la idea es tener en cancha a dos hombres con visión privilegiada y capacidad de filtrar pases entre líneas. Con James y Quintero actuando juntos, el combinado nacional ganaría recursos en ataque y un abanico de variantes para abrir cualquier cerrojo.
En otras noticias
JAMES NO ES LÍDER EN SELECCIÓN; JHON JADER DURÁN QUIEBRA
¿Por qué James y Quintero serían titulares ante Bolivia?
James vive un momento alentador en el fútbol mexicano. En el León, James ha recuperado confianza y protagonismo, destacando por su inteligencia para manejar los ritmos del partido. Su aporte con balones largos y precisión en el último pase lo convierten en una pieza fundamental para desequilibrar en un encuentro de alta exigencia.
Por el lado de Quintero, su talento sigue intacto en el campeonato argentino. El mediocampista de River Plate es reconocido por su exquisita zurda y capacidad para asociarse con los delanteros. Además de asistir, tiene llegada al área y pegada de media distancia, características que le permiten ser un complemento ideal para su compatriota en la creación de juego.
Néstor Lorenzo apunta a un estilo ofensivo y dominante. Colombia necesita asumir el protagonismo desde el inicio, controlando la posesión y atacando por diferentes vías. El objetivo inmediato es claro: sumar tres puntos en Barranquilla y alcanzar los 25 puntos en la tabla, cifra que prácticamente aseguraría el boleto a la próxima Copa del Mundo.
El desafío estará en mantener el equilibrio sin descuidar la retaguardia. Al contar con dos volantes ofensivos, será crucial el trabajo de recuperación y el respaldo de los laterales. La idea es mantener un bloque sólido que permita atacar con varios hombres sin quedar expuesto a los contragolpes del conjunto altiplánico.
Colombia sabe que la mejor manera de sellar el pase al Mundial es proponiendo un juego de jerarquía. Apostar por dos de sus máximos generadores de ideas es un mensaje claro: Colombia quiere clasificar con estilo y dar un espectáculo en casa ante su gente.
𝗘𝗹 𝗺𝗲𝗻𝘀𝗮𝗷𝗲 𝗱𝗲 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗗𝗶́𝗮𝘇 𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝘂𝗲𝗹𝗼 𝗲𝗻 𝗕𝗮𝗿𝗿𝗮𝗻𝗾𝘂𝗶𝗹𝗹𝗮: “𝗡𝗲𝗰𝗲𝘀𝗶𝘁𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀”— Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 27, 2025
🔗 https://t.co/UGIKNPlCgp#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/neBuIlgYGQ
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Le puede interesar: Quintero sacude la Selección Colombia: noticia oficial de última hora
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN y también se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
Fuente
Antena 2