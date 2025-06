Selección Colombia: la molestia con Lorenzo no tiene fronteras; en España están furiosos

Desde que Luis Suárez fue convocado a Selección Colombia para esta doble jornada de Eliminatorias (6 y 10 de junio) se generó polémica en Almería, ya que los partidos de la serie ante Real Oviedo estaban programadas para el sábado 7 miércoles 11. Los periodistas y entorno del club (NO la dirigencia) criticaron al cuerpo técnico de la Tricolor.

¿Cuánto quedó Almería en la serie contra Real Oviedo por el ascenso?

Y el tiempo le dio la razón a quienes mostraron desacuerdo con la convocatoria de Suárez, ya que este entró para el segundo tiempo de Colombia vs Perú y no tuvo minutos en el juego ante Argentina en el Monumental. A su vez, la ida de las 'semis' por el ascenso arrojaron un 1-2 para Real Oviedo y un posterior empate 1-1, por lo que Almería no consiguió el paso a la final por el paso a primera división.

En ese orden de ideas, en España han mostrado aún más molestia por el llamado de Luis Javier Suárez a la Selección Colombia, pues Néstor Lorenzo lo usó muy poco y consideran que con él en cancha, la historia habría sido favorable para Almería.

Cabe recordar que Luis Suárez entró en la convocatoria de Selección Colombia en remplazo de Rafael Santos Borré, quien había sido convocado en lugar de Jhon Córdoba. Estos dos últimos jugadores se lesionaron.