Selección Colombia: las tres sorpresas en la última convocatoria de Eliminatorias

Solo tres puntos separan a la Selección Colombia de sellar la clasificación para el Mundial de 2026 y los dirigidos por Néstor Lorenzo deben dar el golpe enfrentando a Bolivia y Venezuela en condición de local y de visitante. Lorenzo se tomó su tiempo para pensar en las grandes novedades y a quién dejar afuera de la lista oficial.

Justamente, este viernes 29 de agosto se confirmaron los nombres de los convocados que afrontarán estos dos retos definitivos para sellar la clasificación para la Copa del Mundo. Había mucha expectativa con algunos de los posibles jugadores que conformarían la lista.

Pese al poco protagonismo en León, James Rodríguez no iba a perderse los dos compromisos y fue convocado. Con James tal vez no iba a ver dudas, pero sí generó curiosidad el descarte de Jhon Jáder Durán que salió lesionado con algunas molestias en su partido ante el Benfica por la Champions League. Rafael Santos Borré tampoco fue convocado.

Esos descartes sorprenden, pero dentro de la convocatoria, también aparecieron nombres que nadie esperaba y que generaron asombro para afrontar estos dos últimos retos. De hecho, los tres jugadores serían perfectamente inicialistas si así lo considera Néstor Lorenzo.

LAS TRES SORPRESAS EN LA CONVOCATORIA

Colombia deberá dar el golpe en las Eliminatorias, así como también lo hizo Néstor Lorenzo con sus convocados. En cada sector hubo un jugador que generó sorpresas y que no se le esperaba ver en esta convocatoria. Aunque llamó a Daniel Muñoz, el lateral derecho no podrá estar contra Bolivia en el primer encuentro de septiembre.

En su lugar, el entrenador argentino citó a Santiago Arias y a Andrés Felipe Román. Justamente, Román es una de las primeras sorpresas en esta convocatoria, dado que su nivel en los últimos minutos contra Argentina no fue el mejor y, además, con Atlético Nacional le costó estar en un óptimo nivel a comparación de lo que mostró en el semestre pasado y en 2024 como uno de los defensores goleadores que tuvo la Liga BetPlay.

Andrés Román podría ser inicialista por la sanción de Daniel Muñoz en el partido frente a Bolivia, pero tendrá que convencer por su pobre rendimiento ante Argentina en el partido pasado. Por esta razón, el lateral derecho sorprendió pese a estar en la lista pasada de las Eliminatorias.

Sumado a la sorpresa de Román, aparece Yerson Mosquera que viene recuperándose apenas de una lesión que lo sacó de toda la temporada pasada. Ya sumó 72 minutos con el Wolverhampton, partido en el que fue una pieza importante para la clasificación en la EFL Cup. Mosquera le dará seguridad en la zaga defensiva y, además, viene de marcar gol en su última convocatoria ante Argentina.

Por último, y la que más genera sorpresa, pero que más se estaba pidiendo por los seguidores de la Selección Colombia es la presencia de Dayro Moreno. El delantero tolimense se metió en la lista después de romper varios récords como goleador. Suma más de 370 goles como jugador profesional, está en racha y será una solución para la carencia goleadora.

Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN y también se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.