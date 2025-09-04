Selección Colombia llega con inesperada ventaja a enfrentar a Bolivia

Colombia vuelve a decir presente en las últimas fechas de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial, en donde los últimos retos serán contra Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y visitando a Venezuela en Maturín, dos retos definitivos que terminarán definiendo la clasificación a la cita mundialista.

El primero de estos compromisos será contra Bolivia el jueves 4 de septiembre sobre las 18:30, un duelo en donde todo el panorama es positivo para Colombia, la condición como local, el clima, el horario y, sobre todo, la plantilla, en donde justamente hay jugadores con más renombre por los clubes en los que militan y su respectivo valor en el mercado de fichajes, el cual es mucho mayor que el de la selección boliviana.

Le puede interesar: Gandolfi se escudó en la Selección Colombia tras empatar con Quindío: “es un factor”

Colombia supera por más de 200 millones de euros la plantilla de Bolivia

La 'tricolor' recibirá a la Selección de Bolivia en Barranquilla en un marco en donde se espera haya más de 30.000 espectadores con la camiseta amarilla alentando durante los 90 minutos y con la certeza de que la clasificación está casi que concretada, no solo porque la estadística y la localía están a favor, sino por el poderío con el que cuenta la 'tricolor' en su plantilla.

La plantilla de jugadores de la Selección Colombia, según el portal Tranfermarkt, decretó que el valor de su plantilla era de 262,25 millones de euros, en donde su jugador actual más costoso es el jugador del Bayern Múnich, Luis Díaz, con un costo de 70 millones de euros.