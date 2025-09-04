Actualizado:
Jue, 04/09/2025 - 12:35
Selección Colombia llega con inesperada ventaja a enfrentar a Bolivia
La Selección Colombia está a poco de confirmar su clasificación al Mundial 2026 y tendría gran ventaja contra Bolivia.
Colombia vuelve a decir presente en las últimas fechas de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial, en donde los últimos retos serán contra Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y visitando a Venezuela en Maturín, dos retos definitivos que terminarán definiendo la clasificación a la cita mundialista.
El primero de estos compromisos será contra Bolivia el jueves 4 de septiembre sobre las 18:30, un duelo en donde todo el panorama es positivo para Colombia, la condición como local, el clima, el horario y, sobre todo, la plantilla, en donde justamente hay jugadores con más renombre por los clubes en los que militan y su respectivo valor en el mercado de fichajes, el cual es mucho mayor que el de la selección boliviana.
Colombia supera por más de 200 millones de euros la plantilla de Bolivia
La 'tricolor' recibirá a la Selección de Bolivia en Barranquilla en un marco en donde se espera haya más de 30.000 espectadores con la camiseta amarilla alentando durante los 90 minutos y con la certeza de que la clasificación está casi que concretada, no solo porque la estadística y la localía están a favor, sino por el poderío con el que cuenta la 'tricolor' en su plantilla.
La plantilla de jugadores de la Selección Colombia, según el portal Tranfermarkt, decretó que el valor de su plantilla era de 262,25 millones de euros, en donde su jugador actual más costoso es el jugador del Bayern Múnich, Luis Díaz, con un costo de 70 millones de euros.
Mientras que este mismo portal catalogó a la de Bolivia por un costo muy inferior, de tan solo 13,38 millones de euros, en donde la figura que destaca es Miguel Terceros, mediocampista de tan solo 21 años que milita en América en la segunda división de Brasil y está evaluado en 1.40 millones de euros.
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
¿Cuándo será el partido de Colombia vs Venezuela en eliminatoria?
El partido Colombia vs. Venezuela, correspondiente a la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, se disputará el martes 9 de septiembre de 2025. El encuentro será en condición de visitante para Colombia, en el Estadio Monumental de Maturín, y está programado para las 6:30 p.m. hora de Colombia (19:30 hora local en Venezuela).
Fuente
Antena 2