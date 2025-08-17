Selección Colombia: Lorenzo descartaría tres figuras ante Bolivia y Venezuela

La Selección Colombia afronta semanas determinantes en su camino hacia el Mundial de 2026. Con la confianza ganada tras mantener una racha positiva en las primeras jornadas, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo ya pone la mira en los duelos decisivos que se disputarán en septiembre. El calendario marca dos retos importantes: el 4 de septiembre ante Bolivia en Barranquilla y el 9 del mismo mes contra Venezuela en Maturín, compromisos que podrían afianzar al combinado tricolor en la parte alta de la tabla.

La expectativa crece en el entorno del fútbol colombiano, ya que los duelos no solo son cruciales en términos de clasificación, sino también en lo anímico. Jugar en el calor y la humedad de Barranquilla siempre ha sido un factor determinante para la Tricolor, que históricamente se ha hecho fuerte en el Metropolitano Roberto Meléndez. Después, el reto será mayor en suelo venezolano, donde los locales han mostrado una mejoría notable en su rendimiento y buscarán complicar a su vecino.

Para Lorenzo, la doble jornada representa un momento clave en la consolidación de su proceso. El argentino ha logrado que Colombia muestre un juego más sólido, con una mezcla de experiencia y juventud que ha permitido buenos resultados hasta ahora. Sin embargo, la preparación de la nómina que enfrentará a bolivianos y venezolanos empieza a generar dudas, debido a la situación física de algunos jugadores que eran habituales en la convocatoria.

En las últimas horas, trascendió que el cuerpo técnico ya trabaja en la lista de convocados, la cual será revelada en la última semana de agosto. Allí, el primer foco de atención estará puesto en James Rodríguez. El mediocampista del León de México no ha sumado minutos en los últimos encuentros y, además, arrastra una molestia física de la que no se conocen mayores detalles. Aunque el jugador podría llegar a los compromisos, lo haría con poco ritmo competitivo, un factor que pone en entredicho su nivel de aporte para la Tricolor.

Otro caso que genera preocupación es el de Nelson Deossa, quien recientemente fue oficializado como nuevo jugador del Real Betis. El ex Huila y Atlético Nacional arribó al club español lesionado y tampoco venía con regularidad en el Monterrey de México. Esa combinación de factores reduce sus posibilidades de ser tenido en cuenta por Lorenzo para la doble jornada, lo que sería otra baja sensible en la zona de medio campo.

Por último, aparece en duda el nombre de Jhon Jader Durán. El delantero del Fenerbahce ha tenido poco ritmo de juego y aún no se ha definido si será incluido en el listado de la selección luego de sus repetidos problemas de disciplina. Por ello, se espera que el cuerpo técnico tome una decisión aquel respecto. Cabe recordar que Daniel Muñoz y Kevin Castaño no jugarán el primer duelo por sanción.

Más allá de estas dudas, la Selección cuenta con un grupo de jugadores que atraviesan un buen presente en Europa y en el fútbol sudamericano, lo que permite mantener un panorama alentador. Figuras como Luis Díaz, Jefferson Lerma, Jhon Arias y Dávinson Sánchez se perfilan como piezas clave en el esquema del entrenador, quien ha sabido sacar provecho de su nivel para darle equilibrio al equipo.

La expectativa ahora se centra en cómo Lorenzo resolverá estas ausencias y quiénes serán los llamados a asumir un rol protagónico en la convocatoria. Con Bolivia y Venezuela en el horizonte inmediato, Colombia se prepara para dar un paso firme rumbo a la clasificación mundialista, consciente de que cada punto será decisivo en el trayecto hacia la Copa del Mundo de 2026.