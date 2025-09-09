Selección Colombia: Lorenzo excluyó a tres jugadores contra Venezuela

La Selección Colombia jugará ante Venezuela por la fecha 18 de las Eliminatorias suramericanas, partido a la cual la Tricolor llega clasificada y será juez de una Vinotinto que aspira a acceder a la repesca intercontinental.

Teniendo en cuenta que Colombia viene de asegurar su clasificación en la jornada anterior con la goleada 3-0 a Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla, el seleccionador Néstor Lorenzo hizo varias modificaciones en la alineación.

Puede leer: Hinchas de Millonarios piden que una figura se "largue" a Santa Fe

¿Cuántos cambios hizo Colombia en su titular contra Bolivia?

En total, hubo seis cambios en la titular de la Selección Colombia para enfrentar a Venezuela haciendo una comparativa con los once que empezaron el juego ante Bolivia, cambiando de paso el esquema inicial.

Atajará Kevin Mier en lugar de Camilo Vargas, como lateral derecho vuelve Daniel Muñoz en remplazo de Santiago Arias, Yerry Mina remplazará a Jhon Lucumí, el puntero izquierdo será Álvaro Angulo y no Johan Mojica, Kevin Castaño jugará en lugar de Jhon Arias y el punta será Luis Suárez y no Jhon Córdoba.