Selección Colombia: Lorenzo excluyó a tres jugadores contra Venezuela
La Tricolor visitará a la Vinotinto en el Monumental de Maturín en la noche de este martes 9 de septiembre.
La Selección Colombia jugará ante Venezuela por la fecha 18 de las Eliminatorias suramericanas, partido a la cual la Tricolor llega clasificada y será juez de una Vinotinto que aspira a acceder a la repesca intercontinental.
Teniendo en cuenta que Colombia viene de asegurar su clasificación en la jornada anterior con la goleada 3-0 a Bolivia en el Metropolitano de Barranquilla, el seleccionador Néstor Lorenzo hizo varias modificaciones en la alineación.
¿Cuántos cambios hizo Colombia en su titular contra Bolivia?
En total, hubo seis cambios en la titular de la Selección Colombia para enfrentar a Venezuela haciendo una comparativa con los once que empezaron el juego ante Bolivia, cambiando de paso el esquema inicial.
Atajará Kevin Mier en lugar de Camilo Vargas, como lateral derecho vuelve Daniel Muñoz en remplazo de Santiago Arias, Yerry Mina remplazará a Jhon Lucumí, el puntero izquierdo será Álvaro Angulo y no Johan Mojica, Kevin Castaño jugará en lugar de Jhon Arias y el punta será Luis Suárez y no Jhon Córdoba.
Así las cosas, el esquema para este martes 9 de septiembre será un 4-3-2-1, siendo una apuesta interesante para enfrentar a una Venezuela urgida de un triunfo, pues es la única vía que tiene para acceder al repechaje sin depender de otros resultados.
Selección Colombia: ¿Cuáles futbolistas fueron a la tribuna contra Venezuela?
Asimismo, Néstor Lorenzo envió a tres futbolistas a la tribuna, excluyéndolos del grupo de convocados para el partido ante Venezuela, y ellos son Yerson Mosquera, Andrés Felipe Román y Jorge Carrascal.
Cabe recordar que Mosquera viene 'tocado' luego de la lesión de rodilla que sufrió con Wolverhampton; mientras que Andrés Felipe Román es el tercer lateral derecho en la lista tras Daniel Muñoz y Santiago Arias; y el mediocampista Jorge Carrascal en definitiva parece no entrar en el sistema táctico del seleccionador colombiano.
