Actualizado:
Lun, 25/08/2025 - 11:59
Selección Colombia: los tres jugadores que CAV pidió contra Bolivia y Venezuela
La Tricolor está por jugar en el Metropolitano y Maturín por las fechas 17 y 18 de Eliminatorias sudamericanas.
En el transcurso de esta semana se conocerá la convocatoria de la Selección Colombia para los dos últimos partidos de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, cuyos rivales serán Bolivia en Barranquilla y Venezuela en Maturín. Debido a que es muy probable que la Tricolor se clasifique, muchos esperan caras 'nuevas' en el listado que armará Néstor Lorenzo.
El analista Carlos Antonio Vélez, en sus 'Palabras Mayores' de este lunes 25 de agosto, dio a conocer quiénes son los futbolistas que, desde su perspectiva, han sumado motivos para ser convocados a la Selección Colombia y deberían integrar la próxima convocatoria.
Tres futbolistas que deberían citar a Selección Colombia, según Carlos Antonio Vélez
Para Carlos Antonio Vélez, las tres novedades en la convocatoria de Selección Colombia pasan por Jhohan Romaña, Kevin Serna y Dayro Moreno. Las estadísticas recientes de los futbolistas mencionados son buenas, y por ende, el argumento principal bajo el cual deberían ser citados.
Romaña es un defensa central de 26 años quien se desempeña en San Lorenzo de Almagro y es considerado por muchos el mejor en su posición en el fútbol argentino. Hasta entonces, nunca ha sido convocado a la Tricolor.
Serna es un extremo de 27 años quien juega para Fluminense de Río de Janeiro, y si bien no hacía parte de los planes del entrenador para este semestre, se ha ganado un puesto y recientemente lo padeció América de Cali, al que le anotó gol -y eliminó- de Copa Sudamericana.
Dayro Moreno, a sus 39 años, y con varias chances en Selección Colombia a lo largo de su carrera deportiva, es el mejor atacante del fútbol colombiano actualmente lidera la tabla de goleadores de la Copa Sudamericana con ocho goles luciendo la camiseta de Once Caldas.
Se espera que Néstor Lorenzo convoque a 28 futbolistas a la Selección Colombia para los dos partidos que se avecinan y si bien hay expectativa, la mayor parte de aficionados especulan que no habrá mayores novedades en el listado de convocados.
Selección Colombia: fechas y horarios contra Bolivia y Venezuela
Colombia vs Bolivia se jugará el jueves 4 de septiembre a las 6:30 p. m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla; y Venezuela vs Colombia será el martes 9 de septiembre en Maturín, también a las 6:30 de la tarde.
Palabras Mayores (25 de agosto) - Carlos Antonio Vélez
Fuente
Antena 2