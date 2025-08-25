Selección Colombia: los tres jugadores que CAV pidió contra Bolivia y Venezuela

En el transcurso de esta semana se conocerá la convocatoria de la Selección Colombia para los dos últimos partidos de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, cuyos rivales serán Bolivia en Barranquilla y Venezuela en Maturín. Debido a que es muy probable que la Tricolor se clasifique, muchos esperan caras 'nuevas' en el listado que armará Néstor Lorenzo.

El analista Carlos Antonio Vélez, en sus 'Palabras Mayores' de este lunes 25 de agosto, dio a conocer quiénes son los futbolistas que, desde su perspectiva, han sumado motivos para ser convocados a la Selección Colombia y deberían integrar la próxima convocatoria.

Tres futbolistas que deberían citar a Selección Colombia, según Carlos Antonio Vélez

Para Carlos Antonio Vélez, las tres novedades en la convocatoria de Selección Colombia pasan por Jhohan Romaña, Kevin Serna y Dayro Moreno. Las estadísticas recientes de los futbolistas mencionados son buenas, y por ende, el argumento principal bajo el cual deberían ser citados.

Romaña es un defensa central de 26 años quien se desempeña en San Lorenzo de Almagro y es considerado por muchos el mejor en su posición en el fútbol argentino. Hasta entonces, nunca ha sido convocado a la Tricolor.