Selección Colombia: Luis Díaz y Lorenzo, "viviendo un sueño" con la clasificación al Mundial

La Selección Colombia se metió al Mundial 2026 al derrotar 3-0 a Bolivia este jueves 4 de septiembre por la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas con anotaciones de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero.

La Tricolor llegó a 25 puntos y se aseguró una casilla directa a la cita orbital, que si bien será inédita por el número de equipos y el formato, representará la séptima ocasión en que Colombia la dispute.

Al término del partido, en la cancha, en zona mixta y en sala de prensa, los protagonistas de la clasificación dieron sus impresiones, y dos de los que hablaron con los medios de comunicación fueron Néstor Lorenzo y Luis Díaz.

Las declaraciones de Néstor Lorenzo tras la clasificación de Colombia al Mundial

"Más que un desahogo, pudimos cerrar y coronar la clasificación que se venía postergando por no tener resultados incluso con buenas actuaciones. Así que sabíamos que esto era muy posible", dijo Néstor Lorenzo, quien siempre creyó en el paso al Mundial 2026.

"A los jugadores les dije que este es un partido importante porque nos pone en el Mundial, pero los puntos que ganamos durante todo este proceso y salir a jugar como salimos a jugar a todos lados, de tú a tú, nos da la certeza de que se podía, de que se iba a conseguir", continuó el DT argentino.

Acerca del juego del próximo martes ante Venezuela por la fecha 18, Lorenzo afirmó que "si ganamos, quedaremos mejor posicionados. El partido lo tomaremos con la mayor seriedad del caso; es un partido de eliminatoria contra un gran rival que está necesitado de puntos y sabemos que va a ser duro".