Selección Colombia: Luis Díaz y Lorenzo, "viviendo un sueño" con la clasificación al Mundial
La Selección Colombia tuvo que esperar a la penúltima fecha para asegurarse un cupo en la Copa del Mundo 2026.
La Selección Colombia se metió al Mundial 2026 al derrotar 3-0 a Bolivia este jueves 4 de septiembre por la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas con anotaciones de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero.
La Tricolor llegó a 25 puntos y se aseguró una casilla directa a la cita orbital, que si bien será inédita por el número de equipos y el formato, representará la séptima ocasión en que Colombia la dispute.
Al término del partido, en la cancha, en zona mixta y en sala de prensa, los protagonistas de la clasificación dieron sus impresiones, y dos de los que hablaron con los medios de comunicación fueron Néstor Lorenzo y Luis Díaz.
Las declaraciones de Néstor Lorenzo tras la clasificación de Colombia al Mundial
"Más que un desahogo, pudimos cerrar y coronar la clasificación que se venía postergando por no tener resultados incluso con buenas actuaciones. Así que sabíamos que esto era muy posible", dijo Néstor Lorenzo, quien siempre creyó en el paso al Mundial 2026.
"A los jugadores les dije que este es un partido importante porque nos pone en el Mundial, pero los puntos que ganamos durante todo este proceso y salir a jugar como salimos a jugar a todos lados, de tú a tú, nos da la certeza de que se podía, de que se iba a conseguir", continuó el DT argentino.
Acerca del juego del próximo martes ante Venezuela por la fecha 18, Lorenzo afirmó que "si ganamos, quedaremos mejor posicionados. El partido lo tomaremos con la mayor seriedad del caso; es un partido de eliminatoria contra un gran rival que está necesitado de puntos y sabemos que va a ser duro".
Lo que dijo Luis Díaz tras la clasificación de Colombia al Mundial
Una vez terminó el juego, Luis Fernando Díaz, el mejor futbolista colombiano en la actualidad, comentó a los medios: "Estoy viviendo un sueño, se me están dando las cosas y siempre trabajamos para lograr grandes cosas. Siempre soñamos con estas bonitas clasificaciones, con títulos".
"Estoy muy emocionado y muy contento por lo que hizo el equipo, porque lo merecíamos. Veníamos trabajando una Eliminatoria muy buena y hoy nos recompensa (...) Merecido el triunfo y merecida la clasificación", afirmó el guajiro, pese a que la Selección Colombia ganó dos, empató tres y perdió cuatro de sus últimos nueve partidos.
Adicional a ello, el futbolista guajiro hizo saber que su intención es aportar goles y asistencias a la Selección, pero que "si no sale ninguna de las dos, trato de correr y meter por el equipo, porque para eso venimos: para dar el máximo y para ayudar".
Por último, Luis Díaz mostró algo de nostalgia tras la clasificación, y aseguró que "se vienen esos recuerdos de que lastimosamente no habíamos podido clasificar al Mundial pasado, pero si no se intenta de nuevo no se va a dar, así que nosotros lo hemos trabajado, lo hemos llevado de a poco (...) hemos crecido como equipo".
