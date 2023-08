Anticipan los nombres de nueve jugadores que serán llamados a la Selección para las Eliminatorias

La Selección Colombia alista el debut en las Eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, pues en las dos primeras jornadas se medirá a Venezuela en el Metropolitano de Barranquilla, y a Chile en el Monumental de Santiago.

Y en vista de que es el debut en Eliminatorias por parte de Néstor Lorenzo como técnico en propiedad de la Tricolor, hay expectativa acerca de los jugadores que serán convocados, pues se espera la presencia de varios futbolistas que hicieron parte de los duelos de preparación.

Así las cosas, Voces del Deporte de RCN Radio pudo conocer acerca de algunos jugadores que serán convocados por Lorenzo para los partidos contra Venezuela y Chile, y ya se confirmaron extraoficialmente a nueve futbolistas, donde solo aparecen tres futbolistas con presencia constante en las Eliminatorias anteriores.

Selección Colombia: revelan nueve de los convocados contra Venezuela y Chile

De entrada, parece un hecho a presencia de Rafael Santos Borré (Eintracht Frankfurt) , Wilmar Barrios (Zenit) y Davinson Sánchez (Tottenham Hotspur); así como John Janer Lucumí (Bologna), Jorge Carrascal (Dinamo Moscú), Daniel Muñoz (Genk), Jhon Arias (Fluminense), Mateo Cassierra (Zenit) y Jhon Jader Durán (Aston Villa).

Asimismo, se conoció que el director técnico Néstor Lorenzo no llamaría a los cinco arqueros que 'bloqueó' sino que restringirá tal grupo. Mientras que Durán no sería el único jugador joven en la convocatoria, pues acercaría a futbolistas de la sub 20.

Cabe recordar que Colombia debutará ante Venezuela el jueves 7 de septiembre, mientras que la segunda fecha será contra Chile el martes 12 del mismo mes. Posteriormente -en octubre y noviembre- habrá doble jornada de Eliminatoria sudamericanas por mes.