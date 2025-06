Selección Colombia: ¿Por qué Luis Díaz no es titular contra Perú?

La fecha 15 de las Eliminatorias sudamericanas hace que se enfrenten Colombia y Perú en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en un juego que resulta clave para ambas selecciones, que por cierto, tienen compromisos distintos con base en los puntos que han conseguido hasta entonces.

Colombia, que marcha sexta con 20 unidades, requiere de una victoria que le permita quedar a un paso de la clasificación a la Copa del Mundo 2026, mientras que Perú que es novena con diez, está obligada a ganar para seguir peleando, al menos, por el repechaje.

Sin embargo, la Tricolor cuenta con una baja sensible, pues Luis Díaz no podrá disputar el encuentro. El cuerpo técnico se vio obligado a borrar al guajiro para el partido Colombia vs Perú, pero igual está concentrado con el grupo.

Luis Díaz fue borrado para Colombia vs Perú este viernes 6 de junio

La baja de Luis Fernando Díaz para Colombia vs Perú se da debido a que el extremo recibió la segunda amarilla en estas Eliminatorias, por lo que tendrá que pagar una fecha de suspensión. Lo más probable es que el jugador reaparezca el próximo martes ante Argentina en Buenos Aires.