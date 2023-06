Selección Colombia: La verdadera razón de la ausencia de Carrascal frente a Alemania

La Selección Colombia de Néstor Lorenzo enfrentó este martes su segundo partido amistoso de esta fecha FIFA y el rival fue Alemania, un país que no ha podido mostrar muy buenos resultados a nivel colectivo.

Al momento de conocer la nómina titular del equipo colombiano, sorprendió la ausencia de Jorge Carrascal, el atacante que ni siquiera estaba en el banquillo del equipo por un problema que fue conocido minutos antes de iniciar el encuentro.

Bien, pues según la información revelada por diferentes medios, Carrascal no pudo estar en este partido por un cuadro gripal que no le permitió ni siquiera terminar el último entrenamiento, por lo que no pudo estar disponible en este encuentro y eso cambió totalmente los planes para Lorenzo.

Para nadie es un secreto que el jugador del CSKA de Moscú fue una de las fichas principales en el partido frente a Irak, pero en esta ocasión el entrenador tuvo que buscar una alternativa diferente.

Así las cosas, el ataque para esta oportunidad fue armado con Juan Guillermo Cuadrado por derecha, Jhon Arias por Izquierda y Luis Díaz con Rafael Santos Borré más al centro de toda la delantera.

Solo queda esperar entonces si Carrascal se recuperará rápidamente de la gripe para así volver a cumplir con sus compromisos deportivos, los cuales involucran a su actual equipo y a los próximos llamados de la Tricolor.