Carlos Antonio le pasó factura a Colombia y habló de la mentalidad conformista en la selección

La Selección Colombia vivió un partido lleno de altibajos en lo que fue un nuevo empate, esta vez por la fecha 4 de las Eliminatorias al Mundial 2026 ante Ecuador. El equipo nacional no supo definir las opciones que tuvo para sumar los tres puntos en Quito

Para el entorno del cuadro cafetero fue evidente que Colombia no supo definir las acciones que le dieran el resultado ante el equipo de Félix Sánchez. Los cafeteros tenían la opción del triunfo en las manos, pero la ineficacia les terminó pesando para solo rescatar un tímido empate.

Néstor Lorenzo tuvo un mejor manejo en los tiempos y los cambios de cara a la segunda mitad. Para gran parte de los expertos y los hinchas fue evidente que el planteamiento de los últimos minutos mejoró un poco, pero al equipo le hizo falta sangre caliente para ir por la victoria.

Una de las voces que hizo referencia a lo hecho por el cuadro tricolor fue la de Carlos Antonio Vélez. El periodista habló sobre la manera peculiar como el combinado nacional asume los partidos y las claves por las que no puede armar un proyecto ganador.

“Uno de los problemas graves que ha tenido nuestra selección, y por eso no ha ganado nada, es que somos muy conformistas y criticamos por simpatía o por antipatía”, dijo inicialmente el comunicador sobre la selección, en medio del programa ‘Planeta Fútbol’ de Win Sports.

Vélez también apuntó que aunque James se esforzó, pero no fue un jugador decisivo y allí cuestionó el porqué se critica tanto a Luis Díaz: “Por qué no le reconcomemos el esfuerzo a Luis Díaz. Esa es la parte que a mí no me gusta”.

Seguido a ello, Andrea Guerrero mencionó que James es el jugador diferencial de Colombia e inmediatamente Vélez replicó: “Diferencial en que, diferencial Cristiano, Mbappé, Messi. No hemos ganado nada con él. Le reconozco el esfuerzo, pero no hemos levantado ningún título con él.”

Por ahora, Colombia tendrá que buscar recuperar los puntos perdidos. La tricolor tendrá que alistarse para medirse a Brasil en el próximo partido por la fecha 5 de las Eliminatorias.