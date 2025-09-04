Este jueves 4 de septiembre, la Selección Colombia jugará ante su par de Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026, duelo que se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a partir de las 6:30 de la tarde, lugar donde el conjunto ‘Tricolor’ buscará con un triunfo concretar su boleto a la cita orbital.

El equipo dirigido por el técnico Néstor Lorenzo, que lleva seis partidos sin obtener triunfos en este torneo clasificatorio, enfrentará a una selección que también tiene chances de obtener cupo al Mundial 2026, por eso, se espera una Bolivia aguerrida.

