Selección Colombia sufre inesperado problema a horas del duelo ante Bolivia
El equipo 'Tricolor' enfrentará en Barranquilla a 'La Verde'.
Este jueves 4 de septiembre, la Selección Colombia jugará ante su par de Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026, duelo que se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano de Barranquilla a partir de las 6:30 de la tarde, lugar donde el conjunto ‘Tricolor’ buscará con un triunfo concretar su boleto a la cita orbital.
El equipo dirigido por el técnico Néstor Lorenzo, que lleva seis partidos sin obtener triunfos en este torneo clasificatorio, enfrentará a una selección que también tiene chances de obtener cupo al Mundial 2026, por eso, se espera una Bolivia aguerrida.
Colombia sufre inesperado problema a horas del partido contra Bolivia
El conjunto nacional sabe de la importancia de este partido, el cual es tildado como el compromiso de la clasificación al Mundial 2026, por eso, hay alta expectativa y se prevé un triunfo jugando un buen futbol, sin embargo, esta intención podría verse truncada por una información que se dio a conocer recientemente.
Y es que, según reportes meteorológicos, hay varias probabilidades de lluvia para las horas del partido en la ciudad de Barranquilla, una noticia que puede frustrar o complicar el buen juego que buscaría aplicar Colombia, sabiendo que con terreno mojado y clima lluvioso dificulta el control de la pelota, algo que sobre el papel podría beneficiar a Bolivia en sus aspiraciones de sacar puntos en este partido.
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
Por su parte, el canal de YouTube de La FM y Antena 2 emitirá el audio oficial de la narración y comentarios del partido entre Colombia y Bolivia, garantizando una cobertura paralela y accesible para los usuarios en diferentes formatos.
