Selección Colombia tendría nueva sede para la Eliminatoria al Mundial 2030
Argentina, Uruguay y Paraguay ya están aseguradas en esa Copa del Mundo por ser anfitrionas.
Las Eliminatorias sudamericanas a la Copa del Mundo 2030 tendrán algunos cambios, pues Argentina, Uruguay y Paraguay no participarán en vista de que ya tienen asegurada su plaza como anfitrionas del certamen, pues cada nación albergará un partido.
En ese caso, se han analizado varios formatos para hacer una clasificatoria competitiva y entretenida para los aficionados. Mientras eso se define, la Selección Colombia se adelanta y tendría un cambio radical, pues todo indica que Barranquilla ya no será su sede.
¿Cuál será la nueva sede de la Selección Colombia?
Se conoció que ahora Bogotá sería la sede de la Selección Colombia. Debido a que la capital tendrá un nuevo estadio, se aprovechará su tecnología y la coyuntura para que sea la 'casa' del Tricolor.
Además, se analiza la posibilidad de que tres ciudades adicionales tengan un partido de la Selección Colombia.
Pues Bogotá oficiaría como sede principal, de la mayoría de partidos de la Selección Colombia, pero tres juegos del calendario de Eliminatorias se disputarán en Medellín, Cali y Pereira (uno por ciudad).
Eso sí, por aforo solo el estadio de Bogotá superaría al Metropolitano, ya que se tiene la intención de que el nuevo escenario albergue a unos 50.000 espectadores. El Atanasio Girardot, el Pascual Guerrero y el Hernán Ramírez Villegas tienen menos capacidad.
Cabe recordar que en Bogotá finalmente habrá un nuevo estadio y NO se remodelará El Campín. Adicional a eso, la intención de la Alcaldía de Medellín es iniciar obras para mejorar su estadio.
Formato de las Eliminatorias Conmebol 2030
Debido a que bajará la cantidad de selecciones en Conmebol a siete, se estudia la posibilidad de juntar a las naciones de Suramérica con las de América Central y del Norte y hacer una sola Eliminatoria para el 2030, que también tendrá como sedes a España, Portugal y Marruecos.
