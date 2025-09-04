Selección Colombia tendría nueva sede para la Eliminatoria al Mundial 2030

Las Eliminatorias sudamericanas a la Copa del Mundo 2030 tendrán algunos cambios, pues Argentina, Uruguay y Paraguay no participarán en vista de que ya tienen asegurada su plaza como anfitrionas del certamen, pues cada nación albergará un partido.

En ese caso, se han analizado varios formatos para hacer una clasificatoria competitiva y entretenida para los aficionados. Mientras eso se define, la Selección Colombia se adelanta y tendría un cambio radical, pues todo indica que Barranquilla ya no será su sede.

Puede leer: Selección Colombia: Últimos 10 resultados ante Bolivia

¿Cuál será la nueva sede de la Selección Colombia?

Se conoció que ahora Bogotá sería la sede de la Selección Colombia. Debido a que la capital tendrá un nuevo estadio, se aprovechará su tecnología y la coyuntura para que sea la 'casa' del Tricolor.

Además, se analiza la posibilidad de que tres ciudades adicionales tengan un partido de la Selección Colombia.