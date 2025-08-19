Actualizado:
Mar, 19/08/2025 - 12:05
Selección Colombia tiene baja confirmada para la Eliminatoria
El equipo nacional recibirá a Bolivia y visitará a Venezuela.
La Selección Colombia quiere acabar la mala racha de seis jornadas sin victoria en la Eliminatoria Sudamericana y tratará de asegurar su clasificación a la Copa del Mundo de 2026 en las dos últimas fechas del clasificatorio en las que recibirá a Bolivia y visitará a Venezuela.
Para confirmar el boleto, el equipo nacional necesita, por lo menos, una victoria, aunque también conseguiría la clasificación si Venezuela no le gana a Argentina en la fecha 17.
Al margen de las cuentas por llegar al Mundial, la Selección Colombia ha sido fuertemente criticada por el pobre rendimiento demostrado en las últimas seis jornadas, teniendo en cuenta las tres derrotas y los tres empates registrados.
Colombia tiene baja confirmada para la Eliminatoria
Para los partidos contra Bolivia y Venezuela se esperaba que la Selección Colombia contara con el mediocampista Nelson Deossa, quien se destacó en el Mundial de Clubes con la camiseta de Rayados de Monterrey, por lo que fue fichado por el Real Betis de España.
A pesar de que Deossa ya recibió una convocatoria, el mediocampista no tuvo la posibilidad de sumar minutos.
El crecimiento deportivo demostrado en los últimos meses y el aporte que le podría dar al equipo nacional han puesto al futbolista de 25 años como gran opción.
Sin embargo, la posibilidad de que Deossa entre en la convocatoria para enfrentar a Bolivia y a Venezuela se cayó en las últimas horas, después de que Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, confirmara la lesión que sufrió el colombiano.
"Deossa todavía no se ha integrado con el plantel, todavía le quedan unas semanas trabajando en campo pero con los fisios. Antes del Parón no estará", explicó el entrenador.
Deossa presentó un problema en uno de sus tobillos, el cual retrasó su debut en Real Betis.
"El plazo es difícil decirlo. Todavía no ha hecho trabajo en cancha con el equipo, hay un parón y ojalá ahí esté en condiciones de jugar. Me cuesta mucho analizarlo", dijo Pellegrini.
Fuente
Antena 2