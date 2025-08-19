Selección Colombia tiene baja confirmada para la Eliminatoria

La Selección Colombia quiere acabar la mala racha de seis jornadas sin victoria en la Eliminatoria Sudamericana y tratará de asegurar su clasificación a la Copa del Mundo de 2026 en las dos últimas fechas del clasificatorio en las que recibirá a Bolivia y visitará a Venezuela.

Para confirmar el boleto, el equipo nacional necesita, por lo menos, una victoria, aunque también conseguiría la clasificación si Venezuela no le gana a Argentina en la fecha 17.

Al margen de las cuentas por llegar al Mundial, la Selección Colombia ha sido fuertemente criticada por el pobre rendimiento demostrado en las últimas seis jornadas, teniendo en cuenta las tres derrotas y los tres empates registrados.