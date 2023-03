Selección Colombia: tres errores que tendrá que corregir para no pasarla mal en las Eliminatorias

La Selección Colombia mantuvo el invicto en la era Néstor Lorenzo, derrotó a Japón y dejó buenas sensaciones a nivel colectivo y también individual con el rendimiento de varios jugadores.

El equipo sudamericano fue superior al rival, disputando la mayoría del encuentro con futbolistas que no fueron parte del proceso en las Eliminatorias al Mundial de Qatar con Reinaldo Rueda y Carlos Queiroz.

Sin embargo, el seleccionado colombiano volvió a cometer algunos errores, los cuales deberá corregir para no correr riesgos, una vez inicien las próximas clasificatorias en el mes de septiembre.

Vea también: Tres jugadores que se ganaron un nuevo llamado de Lorenzo y tres que quedan en duda

Otra vez tuvo que remontar: Se está volviendo habitual que Colombia deba remar con el marcador en contra. Pasó ante México, Corea del Sur y se repitió la historia frente a Japón. "Hay que salir a imponer condiciones y no ser reactivos", dijo Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.

Cuidado con el juego aéreo: los dirigidos por Néstor Lorenzo se vieron mal por momentos cuando Japón apeló al balón aéreo para tratar de generar peligro. "Nos ganaron todo el tiempo por arriba", advirtió el director de Planeta Fútbol de Antena 2.

Lorenzo debe plantear mejor los partidos: del mismo modo, Carlos Antonio Vélez reiteró su crítica hacia Néstor Lorenzo respecto a no estar planteando adecuadamente los partidos, elogiando, en todo caso, los ajustes que hace en los segundos tiempos. "No puede entrar uno tan sometido en todos los partidos. Es mejor que compongamos y no recomponer".

Le puede interesar: Durán no defraudó a Lorenzo: primer gol, calificación y sentencia para Falcao

La Selección Colombia, luego de los dos partidos por la gira asiática ante Corea del Sur y Japón, volverá a jugar en el mes de junio otros dos encuentros en fecha FIFA sin que hasta ahora haya rivales confirmados.