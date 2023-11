Selección Colombia: tres grandes sorpresas en la convocatoria ante Brasil y Paraguay

La Selección Colombia confirmó su lista de convocados para los partidos por las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias rumbo al mundial 2026. El conjunto cafetero se medirá ante Brasil y Paraguay en dos juegos vitales para mejorar la posición en la clasificatoria y asegurarse una buena cantidad de puntos antes del parón de varios meses.

Después de los rumores sobre las posibles ausencias de Luis Díaz y James Rodríguez, el combinado nacional incluyó en la lista de jugadores a las figuras del Liverpool y Sao Paulo. El onceno tricolor contará con varios referentes y algunas sorpresas.

Tras los encuentros ante Uruguay y Ecuador en el que Jhon Lucumí y Jeffesrson Lerma, estuvieron ausentes, regresan para este ciclo. A ellos se les suma uno de los nombres que pocos tenían en las cuentas para volver a ver vestido de tricolor.

Las traes grandes sorpresas de la convocatoria de la Selección Colombia

Jaminton Campaz: luego de varias buenas presentaciones con Rosario Central, el mediocampista se ganó un lugar en el equipo de Néstor Lorenzo para uno de los partidos más importantes de las clasificatorias. Ha disputado 37 partidos este año con los Canallas.

Jhon Córdoba: el atacante de Krasnodar de Rusia, vuelve a ser tenido en cuenta en el combinado patrio luego de que fue llamado para las dos primeras jornadas, no obstante, en tales fechas no tuvo minutos. Ahora, no se descarta que sea el primer recambio. 10 goles en 18 partidos le bastaron para meterse en el listado.

Yaser Asprilla: siempre será interesante ver jugadores jóvenes en las convocatorias de la selección absoluta, y este es el caso del volante quien se viene consolidando en el Watford de la segunda división de Inglaterra. Ante las molestias de James Rodríguez puede ser una buena opción.

Por ahora, el conjunto cafetero se alista para lo que será el inicio de la concentración. Los futbolistas del combinado nacional llegarán a Barranquilla a partir del día sábado para empezar a unirse a lo que será la previa del partido del jueves 16 de noviembre ante Brasil.