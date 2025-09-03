Selección Colombia: Últimos 10 resultados ante Bolivia

Este jueves 4 de septiembre se efectuará la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas a la Copa del Mundo 2026, la cual permite el cruce entre Colombia y Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, lugar en el que la Tricolor aspira a confirmar su clasificación.

Colombia llega al partido con 22 puntos, que le permiten ubicarse en la sexta casilla de las Eliminatorias, pero aún no confirma su clasificación, por lo que espera ganar en casa para certificar su presencia en un Mundial por séptima vez en su historia.

Por su parte, la selección boliviana marcha en la octava posición de las clasificatorias, parcialmente eliminada de toda posibilidad, pero con la chance de meterse en el repechaje en caso de sumar en su visita a Colombia y derrotar a Brasil en casa en la última fecha.

Inicialmente no se trata de un partido de mayor complejidad para la Colombia de Néstor Lorenzo, que históricamente ha sabido imponerse a la Selección Bolivia. Solo por hablar de los últimos diez enfrentamientos, tiene unas estadísticas favorables.