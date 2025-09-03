Actualizado:
Mié, 03/09/2025 - 20:57
Selección Colombia: Últimos 10 resultados ante Bolivia
La Tricolor recibirá a la Verde este jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla.
Este jueves 4 de septiembre se efectuará la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas a la Copa del Mundo 2026, la cual permite el cruce entre Colombia y Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla, lugar en el que la Tricolor aspira a confirmar su clasificación.
Colombia llega al partido con 22 puntos, que le permiten ubicarse en la sexta casilla de las Eliminatorias, pero aún no confirma su clasificación, por lo que espera ganar en casa para certificar su presencia en un Mundial por séptima vez en su historia.
Por su parte, la selección boliviana marcha en la octava posición de las clasificatorias, parcialmente eliminada de toda posibilidad, pero con la chance de meterse en el repechaje en caso de sumar en su visita a Colombia y derrotar a Brasil en casa en la última fecha.
Inicialmente no se trata de un partido de mayor complejidad para la Colombia de Néstor Lorenzo, que históricamente ha sabido imponerse a la Selección Bolivia. Solo por hablar de los últimos diez enfrentamientos, tiene unas estadísticas favorables.
Basta con revisar el historial reciente de este juego para evidenciar la supremacía de la Tricolor, pues teniendo en cuenta todas las competiciones y juegos de carácter amistoso, el balance es de siete triunfos para Colombia, dos empates y una victoria para Bolivia.
En el conteo se tuvieron en cuenta los partidos sin discriminar contexto, incluyendo los que se han jugado en Bolivia, Colombia y los amistosos y de Copa América que de alguna forma han sido en sede neutral.
Fuera de los las siete victorias de Colombia, los dos empates y el triunfo de Bolivia, es pertinente recordar que en los últimos diez partidos que han disputado entre sí, la Tricolor suma 21 goles y la Verde apenas ha anotado seis.
Resultados de los últimos diez Colombia vs Bolivia
2010 - Amistoso
Bolivia 1-1 Colombia
Copa América 2011
Colombia 2-0 Bolivia
Eliminatorias Brasil 2014
Bolivia 1-2 Colombia
Colombia 5-0 Bolivia
Eliminatorias Rusia 2018
Bolivia 2-3 Colombia
Colombia 1-0 Bolivia
Eliminatorias Qatar 2022
Bolivia 1-1 Colombia
Colombia 3-0 Bolivia
2024 - Amistoso
Colombia 3-0 Bolivia
Eliminatorias MX, EE.UU. y Can 2026
Bolivia 1-0 Colombia
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
