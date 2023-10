[Video] James no aguantó la emoción: el gesto de desahogo tras su gol ante Uruguay

James Rodríguez volvió a marcar gol con la Selección Colombia tras el partido ante Uruguay. El volante cucuteño anotó en el empate a dos ante la celeste. Un tanto que abrió la cuenta para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

El futbolista del Sao Paulo vivió un momento bastante conmovedor en su anotación. El gol fue muy similar a aquel que lo hizo una estrella en la Copa del Mundo Brasil 2014. Allí fue en donde la carrera del ex Porto llegó a uno de sus mejores momentos.

Después del 1-0, el colombiano tuvo un instante bastante especial. James corrió hacia un sector de la cancha en donde estaba la afición y en compañía de sus compañeros celebró lo que para el minuto 38 de la primera parte era el triunfo local.

Sin embargo, una de las situaciones que no pasó desapercibida fue la que ocurrió cuando el cafetero se alejó de sus compañeros. Allí, el '10' se inclinó contra el suelo y vivió un instante de desahogo, por lo que han sido las críticas en su contra.

James se arrodilló al borde de la cancha del Metropolitano y aunque no se lograba ver su rostro, la situación parecía bastante intensa. El cucuteño tuvo un momento complejo en donde no pudo aguantar la felicidad y la mezcla de emociones.



Finalmente, James se levantó del suelo para seguir buscando aumentar la diferencia con sus compañeros. El futbolista tuvo un rendimiento de buen nivel, pesé a que el resultado ante la celeste no fue el esperado.

Por ahora, Colombia buscará sumar un nuevo triunfo en el encuentro ante Ecuador. La tricolor visitará Quito en el partido por la fecha 4 del próximo 17 de octubre.