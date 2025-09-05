Selección Conmebol contrataría a Mourinho: lo prometen para el Mundial

“Los partidos del clasificatorio de Europa me aburren, mientras que, los de Sudamérica me motivan. A mí me gusta jugar al fútbol en serio y no solo por jugar, y en el clasificatorio sudamericano se juega en serio”, esas fueron las palabras de José Mourinho que retumbaron en las Eliminatorias Sudamericanas en 2017 cuando dirigía al Manchester United.

Y es que no es para menos por la competencia que hay en las Eliminatorias del continente sudamericano. Cada partido da de qué hablar y José Mourinho podría estar listo para salir de Europa tras su último cargo como director técnico en el Fenerbahce y tomar las riendas de una selección de la CONMEBOL.

Entre las selecciones que estarían buscando técnico de envergadura para las Eliminatorias de 2030 aparecen Perú y Chile. Además, en Ecuador la gente se empieza a hartar de la carencia goleadora que ha tenido la ‘Tri’ con Sebastián Beccacece. Justamente, un referente del seleccionado ecuatoriano se atrevió a nominar al portugués como el reemplazo ideal para Beccacece y para el Mundial.

Se trata nada más ni nada menos que del extremo Jefferson Montero que actuó en Swansea, West Bromwich, Birmingham City, entre otros grandes de Europa. En Inglaterra coincidió con José Mourinho como nivales y en un Instagram Live dejó claro que tiene en sus manos la posibilidad de convencer al luso para que sea el nuevo entrenador de Ecuador.

“PUEDO HABLAR CON MOURINHO PARA QUE NOS DIRIJA EN EL MUNDIAL”; JEFFERSON MONTERO

Los ánimos están caldeados con la gestión de Sebastián Beccacece y los referentes de la selección de Ecuador también parecen hartarse. De acuerdo con MrOFFSIDER que recogió las palabras de Jefferson Montero, el extremo tiene la posibilidad de convencer a José Mourinho junto con la ayuda de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) si ponen de su parte y su esfuerzo.

El mensaje en el Live de Instagram afirmaba que, “necesitamos alguien que saque el máximo provecho de nuestra selección. Puedo hablar con Mourinho para que nos dirija en el Mundial. Llevemos el tema a Mourinho. Hagamos una oferta todos y que la federación deje el ego de lado”.

Sin duda alguna, José Mourinho podría ser atraído a la idea de dirigir una selección de la CONMEBOL, especialmente por sus palabras sobre las Eliminatorias Sudamericanas demarcando la competitividad de la competencia. ‘The Special One’ quedó campeón de la Champions con Inter de Milan y Porto.