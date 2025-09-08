Selección de CONMEBOL cambiaría sede en Eliminatorias: tendría ventaja

Las Eliminatorias Sudamericanas van caminando por su última jornada, una que puede ser clave para definir posiciones finales, la selección que jugará el repechaje entre Venezuela o Bolivia y quién terminará en el fondo de la tabla con Perú penúltimo y Chile atrás. Una rivalidad que ahora se juega la última esperanza con el anhelo de salir del sótano.

Bolivia sigue luchando por la clasificación para el Mundial con el repechaje que es la carta que le queda. La ‘Verde’ está en una posición privilegiada a comparación de otras Eliminatorias gracias a su poderío en condición de local a más de 4,150 metros sobre el nivel del mar en el Estadio Municipal El Alto. Justamente, a eso es lo que apunta Perú para intentar clasificar a la Copa del Mundo de 2030.

Y es que, Perú fracasó completamente con tres seleccionadores que ninguno estuvo a la altura. Aunque estuvo peleando por el repechaje, perdió esa oportunidad en la fecha 17. Ni en Lima ni en los diferentes estadios pudo sumar la cantidad necesaria de unidades. Agustín Lozano busca soluciones, y una de ellas es el cambio de sede.

PERÚ LE APUNTA A LA ALTURA COMO LA SOLUCIÓN PARA CLASIFICAR AL MUNDIAL DE 2030

Mientras esperan por definir la continuidad o la salida de Óscar Ibáñez como el seleccionador, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) le madruga a las Eliminatorias de 2030 con el cambio de sede. La capital Lima ya no sería más la casa de la ‘Bicolor’, apuntándole a que la altura es la solución.

En ese sentido, desde La República Perú mantienen que desde la FPF quieren que Cusco sea la nueva sede para los juegos en condición de local. Además, no habría problema con espectadores, dado que el recinto deportivo tiene capacidad para más de 45,000 personas.

El medio citado afirmó que, “en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no quieren repetir este bochornoso proceso y estudian la posibilidad de llevar a la selección peruana a jugar de local en el Inca Garcilaso de la Vega del Cusco, teniendo como aliado a los 3.400 metros sobre el nivel del mar y un estadio con una capacidad de 45.000 espectadores".

La necesidad de la FPF es poder encontrar los resultados urgentes para regresar a un Mundial y creen que con la altura de Cusco pueden cumplirlo. Esto podría representar un problema a países que no están acostumbrados como a Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, entre otras selecciones que suelen jugar con altitudes más bajas.

En ese sentido, pasarán de utilizar el Estadio Nacional de Lima y jugarán a partir de las siguientes Eliminatorias en el Inca Garcilaso de la Vega que tiene capacidad para 45,000 espectadores. Habrá que esperar cómo le salen los resultados a la ‘Bicolor’ que intentará hacer todo lo posible para sellar la clasificación en 2030.

LAS ÚNICAS SELECCIONES QUE JUEGAN EN LA ALTURA

Si Perú logra hacer ese cambio de sede se unirá a las únicas dos selecciones que acostumbran a jugar en la altura. Pues, Bolivia, que de por sí ya jugaba en La Paz a más de 3,650 metros sobre el nivel del mar puso a El Alto como la sede superando esa altitud por casi 600 metros.

Además de Bolivia que siempre se ha acostumbrado por usar estadios y ciudades de altura como La Paz o El Alto, Ecuador también usa Quito como un arma para hacerse más fuerte ante los demás rivales. La capital ecuatoriana está a 2,726 metros sobre el nivel del mar.

Con Ecuador también pasó algo en los últimos partidos de local. Cambiaron de sede pasando de la altura de Quito a una altitud más baja en Guayaquil. En ese sentido, Perú se sumaría a Bolivia como las únicas que jugarían con altura. A los bolivianos les sirvió.