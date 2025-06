Selección de Conmebol fue "secuestrada" en plena Eliminatoria; escándalo total

Denuncian 'sabotaje' de la Selección de Venezuela en contra de Bolivia

El seleccionador de Bolivia, Óscar Villegas, declaró a los medios que temían que algo así ocurriera porque, según dijo, conocían el antecedente de que a la selección peruana le pasó algo similar y tuvo que permanecer por siete horas en Venezuela.



Villegas reveló que hace una semana hablaron con autoridades del Ejecutivo de Luis Arce y con diplomáticos venezolanos en La Paz para pedirles "que por favor se comuniquen con el Gobierno de Venezuela para que no nos hagan lo mismo que le hicieron a Perú".



"Es algo que están muy dispuestos a hacer, están dispuestos a todo. Por supuesto que ya lo temíamos, no es una sorpresa para nosotros, pero estas cosas no llevan a nada bueno", lamentó.



Según Villegas, el impedimento de la salida del vuelo fue intencionado, porque "ellos necesitan que nos vaya mal con Chile", en alusión al partido de la decimosexta jornada de las Eliminatorias en el que la Verde se enfrentará con la Roja este martes.



El coordinador de Selecciones Nacionales de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Carlos Pino, indicó que les dijeron que "no hay ninguna autorización y que los vuelos internacionales están suspendidos".



"Obviamente, el único vuelo internacional que hay es el nuestro, no existe otro vuelo internacional acá y nos suspenden el vuelo sin dar motivo o razón", lamentó.