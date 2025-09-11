Selección de CONMEBOL habría ‘vetado’ a Ricardo Gareca: "No hay manera"

Las Eliminatorias Sudamericanas terminaron el martes 9 de septiembre con más dudas que cualquier cosa y con la salida de dos directores técnicos. Óscar Ibáñez fue cesado de Perú, pese a que tenía una planificación ya trazada para lo que venía en las Eliminatorias 2030, además del interés de algunos jugadores peruanos que pedían su continuidad, y Fernando Batista que no pudo firmar el repechaje con Venezuela.

Con la salida de estos dos directores técnicos, podría haber otros como Nicolás Córdova de Chile, y si Bolivia no logra clasificar por repechaje, podría salir Óscar Villegas de la dirección técnica. Perú siempre ha querido contar con el regreso de Ricardo Gareca quien devolvió la ilusión regresando a un Mundial y el ‘Tigre’ se encuentra libre tras salir de la selección austral.

En ese sentido, su nombre estaba figurando en Perú nuevamente, en especial porque Óscar Ibáñez no seguirá en la dirección técnica. Sin embargo, al parecer, lo que era un camino fácil porque Ricardo Gareca ha demostrado que las puertas para un regreso están abiertas, lo que se dice en Lima indica otra cosa. Un ‘veto’ por la salida a Chile, clásico rival de los peruanos en el continente.

RICARDO GARECA NO SUENA COMO DIRECTOR TÉCNICO DE PERÚ

Sin ningún cargo, su regreso a Perú se veía cada vez más cerca. No obstante, el periodista Pedro García reveló que el entrenador argentino que devolvió al Mundial a Perú no está en las opciones para la dirección técnica. La idea que tienen en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) es que el próximo director técnico sea internacional y de primer nivel.

Por esos componentes, seguramente Ricardo Gareca podía ser la opción. Pedro García afirmó en ‘Vamos al VAR’ que la decisión por parte de la FPF pasa por tres criterios, “tengo entendido que dentro de Videna los criterios son tres para la elección del nuevo técnico. Uno: cerrado que sea extranjero; dos: de primer nivel; tres: Ricardo Gareca, no”.

Además, indicó que si fuera por él traería a un entrenador argentino porque son los que mejor nivel continental tienen. Pero, lo que queda claro es que la selección ‘Bicolor’ no tendría pensado que Ricardo Gareca vuelva a tomar las riendas del combinado nacional.

LOS ENTRENADORES QUE SUENAN PARA DIRIGIR A PERÚ

Desde la FPF no estarían pensando en Ricardo Gareca que era una de las especulaciones que se tenían alrededor del nombre del argentino. Efectivamente, los nombres que han sonado en las últimas horas son representantes de Argentina que cobran más fuerza.

Y no es para menos, Gareca dejó huella y quieren volver a tener un argentino, pero todo parece indicar que no sería el ‘Tigre’. Así las cosas, entre las grandes opciones que hay están Fabián Bustos, Néstor Gorosito y Gustavo Quinteros como las tres primeras opciones que tendrían que revisar Agustín Lozano y Jean Ferrari.

Pedro García no fue el único en sentenciar que no hay posibilidades de traer a Ricardo Gareca. Gustavo Peralta también dejó claro que no hay opciones de que el ‘Tigre’ tome las riendas, “la decisión del nuevo técnico de la Selección Peruana es un trabajo en conjunto entre Jean Ferrari y Agustín Lozano, no es verdad que estén distanciados o separados. No hay manera que vuelva Ricardo Gareca”.