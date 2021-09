Sin Cristiano, Portugal derrotó a Azerbaiyán en las Eliminatorias europeas

Portugal ganó este martes por 0-3 a Azerbaiyán en su quinto encuentro de clasificación para el Mundial de fútbol de Catar y, a pesar de la ausencia de Cristiano Ronaldo, sancionado por ver la quinta tarjeta amarilla, goleó y se coloca líder virtual con 13 puntos, a expensas de lo que haga también este martes Serbia (10 puntos) contra Irlanda.



Los lusos no tuvieron rival en Baku, dominaron de principio a fin el partido y lograron una victoria importante a falta de tres jornadas para ser primeros de grupo.



El combinado de Fernando Santos salió como claro dominador del esférico, con Bruno Fernandes y Cancelo para hacer daño por la derecha, una misión que se repetía por la izquierda con Diogo Jota como máximo exponente.

De hecho, la primera jugada de peligro llegó con la profundidad del atacante del Liverpool y exjugador del Atlético de Madrid en el minuto 8.



Azerbaiyán tenía claro que a la hora de defender debía sujetar las triangulaciones lusas con una línea de cinco, mientras que el combinado de "las quinas" apostó por un 4-3-3, con André Silva en punta, en sustitución de Cristiano Ronaldo, que cumplía un ciclo de 5 amarillas.



Portugal lo intentaba y João Cancelo se daba un festín con numerosas internadas por la izquierda que no encontraban rematador.



Los lusos lograron derribar la muralla local en el 25, cuando, tras un centro al segundo palo de Bruno Fernandes, el jugador del City Bernardo Silva mostró su mejor versión tras un remate de espuela que se coló en la portería que defendió el guardameta Magomedaliyev.



Tras el tanto visitante, la escuadra de Giovanni de Biasi -ex del Levante, Alavés y Albania- se desmelenó e, incluso, tuvo una clara en el 28, tras una jugada de Badalov que remató dentro del área Salahli y que se fue cerca del poste que defendía Rui Patrício.



Sin embargo, en el 30, Portugal ponía tierra de por medio. Nuevo centro de Bruno Fernandes, Diogo Jota (en el palo largo) sirve para André Silva y éste marca a placer el 0-2.



Pudo ampliar la ventaja el cuadro de "las quinas" si en el 34 André Silva no hubiera fallado una ocasión clara de gol, tras quedarse dentro del área solo y con el portero prácticamente batido. El balón se fue cerca del poste izquierdo.



El exceso de confianza de los lusos le costó un susto al borde del descanso, tras una jugada por la izquierda entre Alasgarov y Ozobic, aunque este último, que remató en el área pequeña, lanzó fuera el esférico.



Al descanso, las cámaras enfocaban el graderío de Bacu y llamaba la atención que apenas había personas con mascarilla e, incluso, muchos aprovecharon el descanso para tomar un aperitivo en el propio asiento.

Tras el descanso, dos cambios en Azerbaiyán, Nuriev por Qarayev y Ghorbani por Khalilzada, mientras que Fernando Santos sentó a Palinha para dar entrada al medio del Wolverhampton Rúben Neves.



El guión del encuentro no variaba y, nada más empezar la segunda mitad, Diogo Jota pudo hacer el 0-3, tras un remate a placer dentro del área que se fue por la línea de fondo.



No era la noche de Jota, que destaca por su excelente finalización, ya que en el 64 volvió a quedarse solo delante el portero y por dos veces falló el disparo.



Uno de los jugadores más seguidos en os últimos días e el fútbol europeo, Nuno Mendes, fichado por el PSG cuando restaban unas horas para que cerrase el mercado, ingresó en el terreno de juego para ocupar el lateral izquierdo en sustitución de Raphael Guerreiro.



Por fin, en el 75, el extremo del Liverpool lograba anotar y sellar el 0-3 definitivo.