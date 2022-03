Sin Farfán y sin Guerrero, Perú va por la clasificación; lista de convocados

El delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula lidera la convocatoria del seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, para los partidos contra a Uruguay y Paraguay de las dos últimas jornadas de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022.

La lista de 29 jugadores convocados que reveló Gareca este viernes no incluyó a los veteranos delanteros Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, quienes aún no han completado el proceso de recuperación de las lesiones que arrastran desde el año pasado.

El seleccionador aclaró que no consideró a las dos figuras estelares de la ofensiva peruana porque aún "no tiene autorización" médica, pero no descartó que pueda llamarlos para el encuentro final de eliminatorias frente a Paraguay, en Lima.

En ese sentido, la ofensiva de Perú será completada por los delanteros Alex Valera y Santiago Ormeño, así como por los mediapuntas André Carrillo, Christian Cueva, Gabriel Costa y Edison Flores.

En la lista, que comprende a los jugadores habituales en las últimas convocatorias de Gareca, también se incluyó al centrocampista Josepmir Ballón, jugador del vigente campeón peruano Alianza Lima.

Tras dar a conocer la nómina, Gareca afirmó que "Perú va a salir frente a Uruguay con lo mejor que tiene", ya que depende de sí misma para buscar la clasificación mundialista, al ocupar actualmente la quinta posición, que da derecho a la repesca, con 21 puntos.

"Son dos partidos nada más, yo no sé que va a pasar en los demás escenarios, lo único que se me cruza por la cabeza es salir con lo mejor que tenemos", remarcó.

Reiteró que los jugadores peruanos tienen "que salir a ganar los partidos" y no deben "especular en nada".

"Hemos llegado hasta aquí no por una casualidad, sino por una vía que da una constancia, un convencimiento de pelear los objetivos que se plantean", sostuvo. Llegar a esta instancia "dependiendo de nosotros es algo que estaba en nuestras metas", añadió.

Gareca dijo que esta "es una etapa linda", porque se ha llegado al final del proceso de eliminatorias con "el objetivo al alcance" y por ese motivo está "viviendo a pleno en estos momentos".

Admitió, sin embargo, que la 'blanquirroja' afronta "dos partidos muy difíciles", pero reiteró que tiene "los argumentos suficientes para estar peleando estas dos últimas fechas".

"Uruguay es un rival siempre de cuidado, no descubrimos nada por la calidad de sus jugadores", acotó, antes de asegurar que en el partido en Montevideo se van a "encontrar con una selección difícil, motivada", sobre la que siempre ha tenido "un concepto muy alto".

Gareca remarcó que también dirige un selección que puede "ganar en cualquier escenario" y que "en estos momentos va a pesar todo para definir una clasificación".

"El partido le va a pesar a todos las selecciones, coronar es lo más difícil, nosotros estamos preparados para esta clase de partidos", concluyó.

Selección de Perú: cuáles son los convocados contra Uruguay y Paraguay por Eliminatorias

Porteros: Pedro Gallese, José Carvallo y Ángelo Campos.

Defensas: Luis Advíncula, Aldo Corzo, Jhilmar Lora, Carlos Zambrano, Christian Ramos, Miguel Araujo, Luis Abram, Alexander Callens, Miguel Trauco, Nilson Loyola y Marcos López.

Centrocampistas: Josepmir Ballón, Raziel García, Wilder Cartagena, Renato Tapia, Sergio Peña, Horacio Calcaterra, Christopher Gonzales, Gabriel Costa, Jairo Concha, Christian Cueva, André Carrillo y Edison Flores.

Delanteros: Gianluca Lapadula, Santiago Ormeño y Alex Valera.