"Sintió algo": Scaloni prendió las alarmas en Argentina por el estado de Messi

Comenzaron las Eliminatorias al Mundial 2026 en Sudamérica y uno de los partidos que se disputó este jueves tuvo el triunfo de Argentina como local ante Ecuador. La diferencia en este encuentro la marcó Lionel Messi con un soberbio gol de tiro libre que dejó sin respuestas al arquero Hernán Galindez.

Pese a la victoria, algo que llamó la atención fue el cambio de Messi en la parte final del partido. El capitán de la albiceleste dejó su lugar en la cancha al minuto 44 del segundo tiempo, siendo sustituido por el mediocampista Exequiel Palacios.

Esta fue una de las preguntas que le plantearon al técnico Lionel Scaloni en la rueda de prensa posterior al compromiso. Allí, el entrenador dejó unas declaraciones que pondrían en duda la presencia del astro rosarino para el próximo partido ante Bolivia en La Paz.

"Él (Messi) me pidió el cambio; sino, no lo sacaba. Lo evaluaremos para determinar qué tiene. No sé qué es lo que tiene exactamente Leo, pero pidió el cambio porque sintió algo. Le harán estudios y si está bien, viajará (a La Paz). De lo contrario, veremos qué hacemos", manifestó Scaloni.

Por otra parte, el técnico resaltó el hecho de comenzar con victoria su camino al Mundial de 2026, donde esperan defender el título logrado en Qatar 2022: "Estoy orgulloso del partido que hicimos, se jugó al límite. Jugamos contra un buen equipo. Se la hizo difícil a Holanda en el Mundial. No creemos que Ecuador es un equipo normal, es uno muy bueno que va a pelar arriba", declaró.

Por lo pronto, Scaloni espera que la situación con Messi no sea algo de gravedad pensando en el siguiente partido por Eliminatorias ante Bolivia. En él, Argentina espera sumar tres puntos importantes en La Paz para comenzar con puntaje perfecto su camino hacia el Mundial del 2026 en territorio norteamericano.

