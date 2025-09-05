Solo queda el repechaje: dos selecciones con vida en la eliminatoria

Llegó a su fin la penúltima jornada de la eliminatoria rumbo a la Copa Mundial 2026 y junto con ello también se definieron a las seis selecciones sudamericanas que se quedaron con el cupo directo a la cita mundialista que se llevará a cabo el siguiente año.

Argentina, Brasil y Ecuador fueron las primeras en quedarse con algunos de los cupos y en la fecha 17 de esta instancia de la competencia se sumaron los nombres de Colombia, Paraguay y Uruguay, quienes obtuvieron resultados positivos auspiciando como visitantes y se quedaron con los últimos cupos. Sin embargo sigue habiendo una última oportunidad para una selección de Sudamérica y es el repechaje, en donde Bolivia y Venezuela continúan con vida.

Bolivia y Venezuela disputan el puesto del repechaje al Mundial 2026

Venezuela perdió en condición de visitante 3-0 frente a Argentina, un partido que estuvo protagonizado por el doblete de Lionel Messi y la superioridad de la Albiceleste. A pesar de la derrota, la Vinotinto se mantiene en el séptimo lugar con 18 puntos, aún en zona de repechaje gracias a la ventaja mínima que conserva sobre Bolivia.

En esta misma jornada, Bolivia también cayó 3-0, en su caso ante Colombia en Barranquilla. El equipo boliviano no pudo resistir la ofensiva tricolor y sigue con altibajos como visitante. Con la derrota, quedó en la octava posición con 17 puntos, a solo uno de Venezuela, lo que mantiene viva la esperanza de alcanzar el repechaje en la última fecha.