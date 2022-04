Solo un colombiano tiene posibilidades de reemplazar a Rueda

Reinaldo Rueda dejó de ser el técnico de la Selección Colombia y de inmediato comenzaron las especulaciones sobre los candidatos a sucederlo. Ramón Jesurún, en diálogo con La FM, descartó a un par de nombres mencionados.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol habló de dos entrenadores en específico. Gustavo Alfaro y Ricardo Gareca, los dos argentinos, los cuales dirigen actualmente a las selecciones de Ecuador y Perú, respectivamente.

"Se viene una avalancha de nombres y especulaciones, por eso le pido a la gente que no crea en estas especulaciones", dijo Jesurún, afirmando que no hasta ahora no ha habido contactos con técnico alguno para la Selección.

Del mismo modo, Carlos Antonio Vélez, en Palabras Mayores, revalidó lo dicho por el directivo, pero señaló que el único colombiano que cuenta con alguna posibilidad de ser tenido en cuenta como candidato es Luis Fernando Suárez.

"Candidatos colombianos, solo hay uno y es Luis Fernando Suárez", dijo Vélez este martes, agregando que "lo de Ramón Díaz, Marcelo Bielsa y Gustavo Alfaro es puro humo".

"Alfaro es un tipazo, gran conversador y hasta buen comentarista, pero hasta ahí", agregó Carlos Antonio Vélez, manifestando que en la Federación Colombiana de Fútbol no hay dinero para la contratación de técnicos que dirigen en Europa de la talla de Roberto Martínez, Julen Lopetegui o Manuel Pellegrini.

Selección Colombia: ¿Cuánto costó la indemnización de Reinaldo Rueda?

De acuerdo a Ramón Jesurún, la Federación Colombiana de Fútbol y Reinaldo Rueda alcanzaron un trato de común acuerdo, lo cual implica que el ente federativo no pago ninguna suma por la indemnización.

Él (Rueda) ha sido un amigo nuestro y solo hay palabras de agradecimiento, pese a que el objetivo no se logró somos testigos de su trabajo y entrega que tuvo hacia la Selección Colombia", dijo Jesurún sobre cómo fue la despedida de Rueda.