Sorpresa en Colombia: Néstor Lorenzo anuncia nuevo convocado a la selección

La Selección Colombia se prepara para enfrentar la doble fecha de Eliminatorias al Mundial 2026, del que México es sede junto a Canadá y Estados Unidos.

Luego de la derrota en la final de la Copa América, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo busca dejar a un lado el mal momento y sumar seis puntos en unas Eliminatorias en las que enfrentará a Perú y a Argentina.

En días pasados se dio a conocer la lista de convocados de Colombia para estos dos compromisos internacionales, pero una lesión cambiaría los planes del entrenador argentino.

Bien, pues se trata nada más y nada menos que de Jefferson Lerma, el mediocampista que no hizo parte del partido de este domingo del Crystal Palace.

Después del partido, el director técnico Oliver Glasner fue consultado por la situación del colombiano, quien no estuvo ni siquiera en la lista de concentrados.

"Lerma tuvo un problema en su pie después del día de descanso. Volvió y le dolía, no podía ponerse los guayos y obvio no podía jugar. No sabemos de dónde salió la molestia pero sí tenía mucho dolor", comentó el estratega.

Ante esto, la Selección Colombia dio a conocer en las últimas horas a un nuevo convocado para los dos partidos del próximo 6 y 10 de septiembre, pero no descartó a Lerma como parte del equipo.

“El Departamento Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol – FCF y el Cuerpo Técnico de la Selección Colombia de Mayores, liderado por el director técnico Néstor Lorenzo, se permiten informar la convocatoria del jugador Juan Camilo Portilla del Club Atlético Talleres de Argentina.

El deportista se sumará al grupo de elegidos para enfrentar las fechas 7 y 8 de las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026”, puede leerse en el comunicado emitido por la Federación.