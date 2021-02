Steven Alzate da malas noticias sobre James y los otros colombianos en el Reino Unido

Uno de los jugadores que sorprendió el año anterior con su presencia en la Selección Colombia fue el volante Steven Alzate. El joven futbolista de doble nacionalidad fue llamado por Carlos Queiroz para algunos amistosos y su rendimiento fue aceptable.

Al final perdió fuerza su presencia en la ‘tricolor’ y tras la salida de Queiroz su futuro en la ‘tricolor’ es una incógnita con la llegada de Rueda. Sin embargo, el jugador del Brighton inglés se muestra optimista y habló de todo lo que ha vivido en los últimos meses.

"Aún no he tenido la oportunidad de hablar con el profesor Reinaldo Rueda, ojalá pueda hacerlo pronto. Su llegada es un cambio bueno para la Selección, es un técnico colombiano y ojalá pueda trabajar con él", señaló Alzate en primera medida a través de ‘As Colombia’,

Sobre el viaje de futbolistas colombianos en el Reino Unido para las Eliminatorias Sudamericanas, comentó: "No sé todavía lo que va a pasar con ese tema. El profe Reinaldo Rueda dijo que los jugadores que estamos en Inglaterra no podían viajar, pero aún no sabemos si van a cambiar las reglas de aquí a que viajemos. Ojalá pueda viajar, pero aún no hay nada confirmado".

Y habló de sus colegas colombianos en la Premier League: "A veces hablo con ellos, no están cerca mío. James Rodríguez y Yerry Mina viven en Liverpool y queda a cinco horas de acá. No puedo visitarlos, pero hablamos seguido, al igual que con Jefferson Lerma en el Bournemouth".

Asimismo, tuvo palabras de agradecimiento para el DT portugués que salió de la Selección: “Lo que hizo Carlos Queiroz significó mucho para mi vida, me dio la oportunidad de mostrarme en mi país y eso nunca lo voy a olvidar. Me dio la oportunidad de mostrar lo que podía hacer, me abrió las puertas y ahora debo seguir empujando para volver a estar en la Selección".

Alzate tuvo espacio para hacer una autocrítica a su trabajo: "Yo creo que me falta un poquito de todo, con más experiencia, voy mostrando más. Uno en todos los partidos tiene que marcar diferencia y cuando empiezo a hacerlo cojo más confianza y empiezo a jugar más partidos".

Y cerró hablando de su lugar favorito en el terreno de juego, aunque es polifuncional: "Mi posición favorita es volante mixto, me gusta jugar de '8', pero yo puedo jugar en otras posiciones y hago lo mejor que pueda para el equipo en donde me pongan. Prefiero jugar en el centro de la cancha".