"Sus motivos y razones tendrán": un goleador se resigna tras no ser convocado a Selección Colombia

Se confirmó la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos ante Irak y Alemania en junio como preparación de cara a las Eliminatorias suramericanas para la Copa del Mundo 2026, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo -como es costumbre- hubo algunos nombres polémicos entre los 24 llamados por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia; esto, en todas las zonas de la cancha, pues hay futbolistas que no pasan por su mejor momento, que aun así fueron convocados.

Consecuentemente, hay deportistas con buenas cifras y regularidad, que no fueron tenidos en cuenta, como el caso de Jhon Córdoba, delantero del Krasnodar de la primera división rusa, quien -una vez más- fue hecho a un lado en Selección Colombia.

Y es que el delantero de 30 años habló este martes 6 de junio con 'Planeta Fútbol' de Antena 2, y comentó que "he venido trabajando para un llamado pero no se da", aduciendo que sigue sin entender porqué son casi nulas las posibilidades que tiene en Selección.

Posteriormente ratificó que "no he tenido ningún acercamiento, nunca me han llamado", pues se llegó a creer que al menos un colaborador de Lorenzo se había contactado con él para acercarlo a la Tricolor, pero esto fue desmentido.

Asimismo, se hizo evidente la desazón de Córdoba al no ser convocado, pues dijo que "estábamos confiados con mi familia y amigos; creyeron que iba a estar (en la convocatoria)", teniendo en cuenta que está firmando una de sus mejores temporadas.

Posteriormente, con algo de resignación, Jhon Córdoba apuntó que "sus motivos y razones tendrán" para no convocarlo a la Selección Colombia, y que esta es una constante que "cada vez asimila" más.

Los número de Jhon Córdoba en Krasnodar

En la temporada actual, Jhon Córdoba ha anotado 20 goles en 36 partidos con el Krasnodar entre Liga y Copa; además, ha dado siete asistencias y fue clave para llevar a su equipo a la final de la copa local, la cual se disputará el domingo próximo ante CSKA Moscú.