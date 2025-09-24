Técnico colombiano suena para dirigir a Venezuela en el nuevo ciclo mundialista

Un colombiano coge fuerza como opción

La selección de Venezuela atraviesa un proceso de transición tras la salida de Fernando Batista, por lo que la Federación Venezolana de Fútbol ya empezó a mirar opciones para ocupar el cargo de director técnico. El objetivo es encontrar un entrenador que pueda darle continuidad al crecimiento mostrado en las últimas eliminatorias y que al mismo tiempo, consolide un proyecto competitivo pensando en el próximo ciclo mundialista.

Entre los nombres que han comenzado a circular aparece el de Juan Carlos Osorio, técnico colombiano con experiencia en selecciones y clubes internacionales. Aunque no es el único candidato en carpeta, su perfil genera comentarios positivos por su trayectoria y estilo de trabajo. Junto a él también se mencionan otros entrenadores, lo que muestra que la dirigencia venezolana está evaluando con calma la mejor alternativa para el futuro de la Vinotinto.

Si bien el entrenador colombiano gusta mucho dentro de los mandatarios venezolanos hay un gran problema y es que ya tiene avanzadas las conversaciones para convertirse en nuevo entrenador de la selección de China