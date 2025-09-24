Cargando contenido

Selección de Venezuela - 2025
Futbolistas de la Selección de Venezuela
X: @SeleVinotinto
Eliminatorias
Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 13:31

Técnico colombiano suena para dirigir a Venezuela en el nuevo ciclo mundialista

La selección venezolana busca técnico tras la salida de Batista después del fracaso en eliminatorias.

La selección venezolana de futbol vivió uno de sus golpes más fuertes en la historia en estas eliminatorias. La única selección Conmebol que todavía no ha pisado un mundial estuvo realmente cerca de meterse al repechaje pero tras una durísima derrota frente a Colombia y la sorpresiva victoria de Bolivia en el Alto frente a Brasil esa opción se les escapó de las manos.

Todo esto desencadenó en la salida de su técnico y empezaron la búsqueda de un nuevo candidato que les devuelva la ilusión de pisar tierras mundialistas por primera vez en la historia. 

Lea también
Image
Millonarios se despide de otra figura

Millonarios pierde otro referente: fichaje confirmado en Venezuela

Ver más
Lea también
Image
Fernando Batista dirigía otra selección de CONMEBOL

Batista caería de pie tras salir de Venezuela: dirigiría otra selección CONMEBOL

Ver más

Un colombiano coge fuerza como opción

La selección de Venezuela atraviesa un proceso de transición tras la salida de Fernando Batista, por lo que la Federación Venezolana de Fútbol ya empezó a mirar opciones para ocupar el cargo de director técnico. El objetivo es encontrar un entrenador que pueda darle continuidad al crecimiento mostrado en las últimas eliminatorias y que al mismo tiempo, consolide un proyecto competitivo pensando en el próximo ciclo mundialista.

Entre los nombres que han comenzado a circular aparece el de Juan Carlos Osorio, técnico colombiano con experiencia en selecciones y clubes internacionales. Aunque no es el único candidato en carpeta, su perfil genera comentarios positivos por su trayectoria y estilo de trabajo. Junto a él también se mencionan otros entrenadores, lo que muestra que la dirigencia venezolana está evaluando con calma la mejor alternativa para el futuro de la Vinotinto.

Si bien el entrenador colombiano gusta mucho dentro de los mandatarios venezolanos hay un gran problema y es que ya tiene avanzadas las conversaciones para convertirse en nuevo entrenador de la selección de China

Lea también
Image
Selección de Venezuela - 2025

Federación Venezolana de Fútbol anunció cambio en una de sus direcciones técnicas

Ver más

Estos serán los rivales de Venezuela en amistosos

Aún sin técnico y con la presunción de que los amistosos los dirigirá el histórico Vizcarrondo, la selección venezolana se prepara para dos buenos partidos amistosos en el mes de octubre. Primero enfrentará a Argentina el 10 de octubre para después jugar frente a una de las sedes del mundial, enfrentará a Canadá el 18 del mismo mes. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Selección de Venezuela

Imagen
Mundial 2030

Mundial 2030

Imagen
Juan Carlos Osorio

Juan Carlos Osorio

Cargando más contenidos

Fin del contenido