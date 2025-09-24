Actualizado:
Técnico colombiano suena para dirigir a Venezuela en el nuevo ciclo mundialista
La selección venezolana busca técnico tras la salida de Batista después del fracaso en eliminatorias.
La selección venezolana de futbol vivió uno de sus golpes más fuertes en la historia en estas eliminatorias. La única selección Conmebol que todavía no ha pisado un mundial estuvo realmente cerca de meterse al repechaje pero tras una durísima derrota frente a Colombia y la sorpresiva victoria de Bolivia en el Alto frente a Brasil esa opción se les escapó de las manos.
Todo esto desencadenó en la salida de su técnico y empezaron la búsqueda de un nuevo candidato que les devuelva la ilusión de pisar tierras mundialistas por primera vez en la historia.
Un colombiano coge fuerza como opción
La selección de Venezuela atraviesa un proceso de transición tras la salida de Fernando Batista, por lo que la Federación Venezolana de Fútbol ya empezó a mirar opciones para ocupar el cargo de director técnico. El objetivo es encontrar un entrenador que pueda darle continuidad al crecimiento mostrado en las últimas eliminatorias y que al mismo tiempo, consolide un proyecto competitivo pensando en el próximo ciclo mundialista.
Entre los nombres que han comenzado a circular aparece el de Juan Carlos Osorio, técnico colombiano con experiencia en selecciones y clubes internacionales. Aunque no es el único candidato en carpeta, su perfil genera comentarios positivos por su trayectoria y estilo de trabajo. Junto a él también se mencionan otros entrenadores, lo que muestra que la dirigencia venezolana está evaluando con calma la mejor alternativa para el futuro de la Vinotinto.
Si bien el entrenador colombiano gusta mucho dentro de los mandatarios venezolanos hay un gran problema y es que ya tiene avanzadas las conversaciones para convertirse en nuevo entrenador de la selección de China
Estos serán los rivales de Venezuela en amistosos
Aún sin técnico y con la presunción de que los amistosos los dirigirá el histórico Vizcarrondo, la selección venezolana se prepara para dos buenos partidos amistosos en el mes de octubre. Primero enfrentará a Argentina el 10 de octubre para después jugar frente a una de las sedes del mundial, enfrentará a Canadá el 18 del mismo mes.
