“Hagan memoria”: Lorenzo lanzó dura autocrítica previo al duelo ante Venezuela

Lorenzo admitió que le da igual quedar segundo o quinto en la Eliminatoria

El entrenador Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa previo al viaje a Maturín para lo que será el duelo ante Venezuela, allí, el estratega argentino dejó claro que el objetivo de ir al Mundial se ha cumplido y que más allá de la posición en la que se terminen las Eliminatorias, la idea es jugar bien pensando en lo que será la cita orbital.

“El partido que dicen que es fácil con Venezuela es porque nunca han estado, hemos sufrido con Paraguay, con Perú, hagan memoria que al Mundial pasado no fuimos, el secreto para aspirar a cosas buenas es jugar bien, aunque cuando no jugamos bien y empatamos, el rival tampoco fue superior a nosotros”, empezó diciendo el director técnico.

“No hay tiempo para relajarse mucho, ya se festejó y se pasó la página porque hay una gran responsabilidad de preparar el equipo para el Mundial, es un gran partido porque Venezuela necesita sacar el resultado”, añadió Lorenzo.