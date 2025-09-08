Actualizado:
Lun, 08/09/2025 - 09:48
“Hagan memoria”: Lorenzo lanzó dura autocrítica previo al duelo ante Venezuela
Néstor Lorenzo estuvo en rueda de prensa previo al último partido de las Eliminatorias al Mundial 2026.
Se viene la fecha 18 de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, donde uno de los partidos que se llevarán a cabo será protagonizado por la Selección Colombia y su par de Venezuela, compromiso que tendrá lugar en el Estadio Monumental de la ciudad de Maturín este martes 9 de septiembre a partir de las 6:30 de la tarde.
El partido es de alta importancia para el equipo ‘Vinotinto’, que está en la lucha con la Selección de Bolivia por obtener el cupo que ofrece la Conmebol al repechaje mundialista, por eso, se prevé un duelo muy intenso por parte de la selección venezolana.
Lorenzo admitió que le da igual quedar segundo o quinto en la Eliminatoria
El entrenador Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa previo al viaje a Maturín para lo que será el duelo ante Venezuela, allí, el estratega argentino dejó claro que el objetivo de ir al Mundial se ha cumplido y que más allá de la posición en la que se terminen las Eliminatorias, la idea es jugar bien pensando en lo que será la cita orbital.
“El partido que dicen que es fácil con Venezuela es porque nunca han estado, hemos sufrido con Paraguay, con Perú, hagan memoria que al Mundial pasado no fuimos, el secreto para aspirar a cosas buenas es jugar bien, aunque cuando no jugamos bien y empatamos, el rival tampoco fue superior a nosotros”, empezó diciendo el director técnico.
“No hay tiempo para relajarse mucho, ya se festejó y se pasó la página porque hay una gran responsabilidad de preparar el equipo para el Mundial, es un gran partido porque Venezuela necesita sacar el resultado”, añadió Lorenzo.
El técnico pidió favor a los colombianos
El entrenador de 59 años reflexionó sobre la actuación de Colombia en estas Eliminatorias al Mundial 2026 a horas de enfrentar el último partido de este torneo clasificatorio, dejando claro que es consciente de los errores, pero que el pensamiento de ganar todo por obligación no es buena para el proceso mundialista.
“Bajemos el exitismo porque eso no nos hace bien, porque cuando caemos eso afecta, hay que poner los pies sobre la tierra, seguir creciendo, corregir los errores con humildad, pero no me gusta que se demerite a ningún rival porque le Eliminatoria es muy difícil en todo lado”, dijo Lorenzo.
