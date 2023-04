Técnico que suena en Brasil confirma interés: “me quiere y eso me encanta”

Luego de la salida de Tite de la Selección de Brasil tras la eliminación en cuartos de final del Mundial Qatar 2022, la confederación de ese país ha dado la tarea de buscar un nuevo entrenador.

Así las cosas, uno en los que aparece en la lista es Carlo Ancelotti, entrenador de Real Madrid de España, quien parece que no continuará en la disciplina Merengue y por ende es uno de los favoritos para ocupar el banquillo en la Canarinha.

Es por esto que en los últimos días se ha hablado bastante acerca de las posibilidades reales que tiene Carlo Ancelotti de dejar al Real Madrid y ser el nuevo técnico de la Verdeamarela; y ante los rumores ha sido el propio DT quien ha aclarado y confirmado que sí hay interés de la Confederación Brasileña de Fútbol.

"La realidad es que el equipo nacional de Brasil me quiere y esto me encanta y me da mucha ilusión, pero es pues hay que respetar el contrato que tengo y lo quiero cumplir", dijo Ancelotti en rueda de prensa.

No obstante, su continuidad en los Blancos 'tambalea' en vista de que la liga española parece muy lejana para el Real y la Copa del Rey también; por lo que la única opción que tiene Carlos Ancelotti para revalidar su contrato en el Madrid es ganar la Champions League.

Asimismo, el entrenador confirmó que está dispuesto a entablar conversaciones directas con el presidente de la CBF: "Si quiere hablar. Me encantaría encontrarlo y saludarlo".