“Todo el partido tirando centros a la olla”: Iván Mejía estalla contra Rueda, Ospina y Mina

El partido de la Selección Colombia despertó críticas, luego que la ‘tricolor’ que dirige el seleccionador Reinaldo Rueda cayera ante el combinado peruano.

Uno de los comentarios en contra provino del reconocido periodista deportivo Iván Mejía Álvarez, quien a través de sus redes sociales lanzó mensajes hacia el estratega, Yerry Mina y David Ospina, quien tuvo que ver con el gol en contra.

El primero de los trinos fue el siguiente: “Mina y Ospina en la foto del gol peruano. No nos pueden hacer un gol así. Todo el partido tirando centros a la olla. Apague y vámonos, no hay juego, no hay ideas, no hay goles, no hay Qatar”, pues Colombia con este resultado negativo quedó en la sexta posición de la tabla de posiciones.

Minutos más tarde, se refirió sobre Rueda, pues según Mejía, los “dos cambios en el minuto 90 es la imagen del descontrol. Las variantes fueron muy pobres y no aportaron nada” para quedarse con la victoria en el Metropolitano de Barranquilla.

Hay que decir que Colombia deberá jugar el próximo martes primero de febrero ante el seleccionado argentino que se encuentra clasificado de manera anticipada para el Mundial de Qatar.