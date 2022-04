“Todo se lo dejo a Dios": Técnico deja las puertas abiertas en la Selección Colombia

Millonarios sigue a la disputa de lo que será su próximo partido ante Jaguares de Córdoba por los octavos de final de la Copa Betplay, donde el elenco ‘embajador’ busca en el partido de ida de este jueves en la noche una victoria para seguir con vida en la competencia.

En la rueda de prensa previa al encuentro, el entrenador Alberto Gamero se refirió sobre la posibilidad de poder llegar a dirigir a la Selección Colombia tras la salida de su colega Reinaldo Rueda, quien no pudo lograr la clasificación al Mundial de Qatar con la ‘tricolor’.

En primer lugar, el estratega ‘embajador’ indicó que “todo se lo dejo a Dios. Uno no puede desesperarse a buscar un puesto que no tengo. Me dolió lo de Reinaldo [Rueda] y no va a dejar de ser lo grande que es".

Asimismo, agregó que “lo que uno tiene que hacer a diario es prepararse y trabajar. Sería mentira decir que no me seduce”, por lo cual, sueña con poder tener la oportunidad de convertirse en el técnico de la Selección Colombia, ahora o en un futuro, teniendo en cuenta que desde que empezó a dirigir en el FPC, Gamero se ha convertido en uno de los entrenadores más relevantes del campeonato.

Hay que recordar que el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún dijo en el programa Primer Toque de Win Sports que “necesitamos una persona que tenga capacidad de mando, que sepa llegarle a los jugadores y que conozca el fútbol colombiano”.