Tres aspectos negativos en el regreso de James a la Selección Colombia

La Selección Colombia cayó ante Brasil en Sao Paulo por 1-0 en un duelo donde se vieron varios puntos negativos del equipo. Uno de ellos tuvo a James Rodríguez como protagonista. Y es que definitivamente el nivel del mediocampista no es para nada positivo.

El jugador ingresó en el segundo tiempo al minuto 78 cuando el partido iba 1-0 en contra; la ilusión era que pudiera mostrar su juego para darle la vuelta al marcador, pero no lo logró.

FALTA DE 'TIMING'

Rodríguez recibía un balón y no se veía claro, le rebotó par de veces, aunque mostró pinceladas de su calidad con un taco en la mitad del campo que generó una amarilla en contra de Casemiro. No obstante, no fue trascendente su fútbol.

SIN IDEAS

Se esperaba que su ingreso le ayudara a la Selección a crear opciones de gol, buscar el empate, pero no hizo nada para mejorar el fútbol de Colombia. Es más, el equipo se partió con su presencia. El volumen de juego en busca del gol no se logró.

NO HAY LIDERAZGO

Colombia necesitó de un líder que hablara con el árbitro, que arropara a los demás compañeros, por eso se pensó que James era el hombre perfecto. Sin embargo, el futbolista no plantó cara cuando el juez Roberto Tobar tomaba decisiones en contra de la 'Tricolor'. Este mismo caso pasa con Falcao, Juan Guillermo Cuadrado, etc. Hay un claro déficit de liderazgo en el cuadro 'cafetero'.

Tras este resultado, el conjunto colombiano es quinto con 16 puntos en trece partidos jugados y una diferencia de gol de -1.