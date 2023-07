Un delantero se cansó de las polémicas convocatorias de Lorenzo y se resignó con la selección

La Selección Colombia se alista para lo que será su debut en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo debutará el 7 de septiembre ante Venezuela en Barranquilla en lo que será la primera fecha de las clasificatorias.

Lea también: Selección Colombia: Lorenzo pega el 'reverzaso' y llamaría un delantero que tenía borrado

Tras haber sumado siete partidos bajo el mando del entrenador argentino, el combinado nacional no ha sido derrotado y logró una importante victoria ante Alemania. Sin embargo, las convocatorias del DT no han dejado de ser polémicas y su apuesta repetida por algunos veteranos le ha valido varias críticas.

Uno de los hombres que más se ha pedido en los llamados de Lorenzo es Jhon Córdoba. El delantero que brilla con el Krasnodar de la liga rusa se ha quedado fuera de los partidos de la tricolor y se da por resignado con el tema de la selección.

Para el atacante su trabajo ya ha sido notable para ganar un llamado al equipo cafetero y se cansó de preguntar por su chance: "El tema de Selección Colombia dejé de preguntarlo porque he hecho mucho para ello y pues cuando no soy convocado me dedico a trabajar. Si llego a ser llamado, pues que me tome por sorpresa", apuntó en diálogo con 'Blu'.

El futbolista remarcó que ha hecho lo necesario para arribar al combinado nacional y que ya se resignó a ver si en algún momento recibe el llamado de Lorenzo.

Le puede interesar: Los números que usarán las jugadoras de la selección Colombia en el Mundial Femenino

Por ahora, la selección ya piensa en lo que será el estreno en las clasificatorias. Colombia jugará en la primera fecha doble ante Venezuela de local y visitará a Chile en Santiago.