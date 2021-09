"Un desastre": dura crítica al árbitro del partido Bolivia vs Colombia

El mediocampista boliviano Fernando Saucedo, autor del empate 1-1 ante Colombia en los 3.640 metros de altitud de La Paz, mostró este jueves su insatisfacción por el resultado final del partido que significó su regreso a la Verde después de más de un año.

"Me voy contento con el gol, pero no con el resultado porque lo importante en este momento era sumar los 3 puntos", señaló el jugador del Always Ready boliviano.

El gol de Saucedo llegó en el minuto 83 gracias a un fuerte y bien colocado remate desde fuera del área que dejó sin reacción al portero colombiano David Ospina.

Saucedo mencionó que inicialmente estaba previsto que ingrese de titular pero que tuvo "un pequeño desgarro" y que a pesar de no estar al cien por cien de sus capacidades pidió al seleccionador de Bolivia, el venezolano César Farías, poder jugar ante Colombia.

En su valoración del juego, el futbolista indicó que el gol anotado por Roger Martínez en el minuto 69 se produjo "en una jugada aislada" y lamentó que pese a hacer "todo" para ganar no se pudo.

Saucedo reconoció que a Bolivia le "faltó tranquilidad" y que los futbolistas de la Verde buscaron cumplir con el libreto que diseñó Farías con un juego "intenso" en base al control de la pelota.

A su juicio, el arbitraje del venezolano Alexis Herrera fue un "desastre", aunque evitó establecer las razones por las que a su parecer el trabajo del juez fue deficiente.

Con el empate en casa, Bolivia acumula 6 puntos y resigna en buena medida sus posibilidades de clasificarse al Mundial de Catar 2022 puesto que antes del partido tanto el técnico como los jugadores habían establecido que ganar a Colombia era fundamental para mantener esa ilusión.

Ahora, Bolivia deberá pensar en dos visitas complicadas primero ante Uruguay y luego ante Argentina y procurar arrancar un buen resultado para recuperar el terreno perdido.