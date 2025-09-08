Un desenlace de película que nunca veremos en eliminatorias

5 equipos, 3 cupos.

Para el mundial de 2026 la FIFA decidió ampliar de 32 a 48 los cupos para la cita más grande del futbol mundial. En específico a Conmebol se le dieron 2 cupos más por lo que pasaron de clasificar 4 directos a clasificar 6 directos, eso le quitó cierto nerviosismo a la última fecha ya que llega todo muy definido, pero si no se hubieran añadido esos dos cupos la fecha del martes 9 de septiembre sería recordada por ser una de las más interesantes en la historia.

El único clasificado sería Argentina, que paseó por estas eliminatorias como si no tuviera rival, de ahí para abajo todos podrían quedar afuera. Omitiendo a Chile, Perú, Bolivia y Venezuela que ya estarían eliminados, los otros 5 equipos se tendrían que disputar 3 puestos entre ellos.

El que partiría con ventaja sería Brasil, quien tendría tres puntos más que los últimos con posibilidades de clasificar, pero tendría que ir a buscar puntos a un campo muy complicado como ‘El Alto’, detrás estaría Uruguay que con un punto menos que la verdeamarela visitaría a Chile con la necesidad de sumar de a tres para no depender de nadie más. En la siguiente posición está Ecuador que sería uno de los que más difícil la tendría, recibiría a Argentina con la necesidad de ganar para asegurar su cupo porque incluso con un empate podría quedarse corto para sus aspiraciones, por último, están Colombia y Paraguay, ambas con los mismos puntos y ambas con partidos de visitante enfrentando a Venezuela y Perú respectivamente, serían los eliminados los jueces de los aspirantes.

Con este mundo de posibilidades todos podrían entrar, así como todos podrían quedar afuera, si no se hubiesen cambiado los cupos podríamos presenciar por primera vez un mundial sin Brasil, la diferencia de gol sería clave y hoy estaríamos todos ansiosos esperando una jornada que prometería ser inolvidable.