Uruguay derrotó a Ecuador y ahora es tercera en la Eliminatoria

Se disputó la décima jornada de la Eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de Catar 2022 (la quinta fecha se disputará en octubre) y uno de los aprtidos más importantes del día fue el que disputaron en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo, los combinados de Uruguay y Ecuador, que llegaban al encuentro en la cuarta y tercera casilla, respectivamente.

Así, en un partido que no tuvo un claro dominador, al menos en la primera etapa, Uruguay fue quien se aproximó primero tras un disparo de Matías Vecino a los diez minutos, desde fuera del área, sin embargo, no vio puerta. Sobre los 30 minutos del inicio, fue Ecuador quien llegó al arco de Fernando Muslera, pero Fernando Gaibor no le atinó al arco y el remate se fue desviado por el palo izquierdo del portero.

Uruguay volvió a intentarlo con un remate de cabeza de Agustín Álvarez Martínez que no logró inquietar al golero Ortiz. Y la última jugada del primer tiempo corrió por cuenta de Pervis Estupiñán, quien no logró conectar bien el balón y este se fue por encima de la portería. Fin del primer tiempo con muchas faltas y pocas acciones de gol.

Para el segundo tiempo Gonzalo Plata de Ecuador le pegó al arco pero el balón se fue ligeramente desviado por el palo izquierdo. Sobre los 58, Byron Castillo fue amonestado por juego peligroso, justo antes de una aproximación uruguaya que finalizó con un cabezazo de Agustín Álvarez que no tuvo buena trayectoria.

A los 63 se dio el primer cambio del compromiso cuando Alan Franco entró por Fernando Gaibor; dos minutos más tarde, Rodrigo Bentancur de Uruguay fue amonestado. Ecuador volvió a insistir a través de Gruezo y Castillo pero los remates no tuvieron buen desenlace. Y sobre los 71 se dieron cambios en Uruguay, a la cancha Maximiliano Gómez y Joáquin Piquerez por Agustín Álvarez y Matías Viña.

Federico Valverde lo intentó a los 73, pero el balón se fue desviado, dos minutos más tarde, Nahitan Nández fue amonestado, y cuatro más tarde, Pereiro ingresó sustituyendo a De Arrascaeta. Luego, sobre los 83, Enner Valencia entró en Ecuador por Michael Estrada y en Uruguay, Federico Martínez ingresó por Brian rodríguez.

A los 85 minutos, hubo gol de Uruguay a través de Matías Vecino, pero luego de la revisión del VAR, se determinó que no era válido. Sin embargo, en el 90+2, Gastón Pereiro aprovecha la asistencia de Nahitan Nández y de cabeza decreta el 1-0 final. Marcador que pone a los dirigidos por Óscar Tabárez como terceros de la tabla.

Así, de momento, las selecciones se mantienen en clasificación directa al Mundial, Uruguay ahora es tercera con 15 puntos y Ecuador cuarta con 13, sin embargo, quedan a la espera del desenlace del partido de Colombia y lo que pueda ocurrir más tarde entre Brasil y Perú. La próxima fecha traerá a Uruguay como local de Colombia y Ecuador recibiendo a Bolivia.