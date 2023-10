Eliminatorias: jugador uruguayo quería viajar a Colombia y no estaba en la convocatoria

Las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 siguen desarrollándose en Sudamérica. En las últimas horas, con la convocatoria de los combinados nacionales, ha surgido una historia bastante polémica que involucra a Uruguay y Colombia.

Para el elenco celeste hubo una situación bastante particular tras el supuesto convocado que no pudo viajar a Barranquilla. El futbolista alegó que no llegó a la concentración en suelo cafetero a causa de la falta de una vacuna.

José Luis Rodríguez, futbolista del Vasco de Gama, fue el centro de la discusión por su particular decisión. El charrúa abandonó la concentración del conjunto brasilero para viajar a Montevideo y de allí a Colombia con la excusa de estar con la celeste.

Lea también: Eliminatorias: así serían los resultados más probables de la fecha 3 según la data

Sin embargo, todo se desvirtuó después de que el club anunciara su regreso al ser 'desafectado' por un supuesto incumplimiento en las vacunas exigidas para llegar a suelo cafetero. Tras de esto, la celeste salió a aclarar el tema.

Desde la Asociación Uruguaya de Fútbol se manifestó que el futbolista no estaba en la lista de elegidos para las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias. La vocería oficial del cuadro celeste manifestó que nunca estuvo en sus planes llamar al jugador.

Tras el hecho, ni el futbolista ni el club se pronunciaron más al respecto. Lo cierto es que Uruguay y Bielsa ya tienen su equipo completo para los duelos ante Colombia y Brasil.

Le puede interesar: Colombia suma una nueva preocupación: antecedente del árbitro genera dudas ante Uruguay

Por ahora, la celeste ya trabaja en Barranquilla. Uruguay será visitante de Colombia en el partido que abre la fecha 3 este jueves 12 de octubre a las 03:30 p.m.