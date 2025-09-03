Actualizado:
Mié, 03/09/2025 - 07:11
Uruguay lo tiene claro, eliminar y clasificar: figuras se despacharon
Referentes de la Selección Colombia y el propio Bielsa no se guardaron nada previo al duelo contra Perú en eliminatoria.
La penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas hacia el Mundial 2026 se vivirá con intensidad cuando Uruguay reciba a Perú este jueves 4 de septiembre de 2025 en el mítico Estadio Centenario de Montevideo. Este compromiso traerá consigo varias implicaciones, la principal de ellas obtener la clasificación anticipada a la cita mundialista.
Para Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, es la gran oportunidad de sellar su clasificación directa al Mundial. Con 24 puntos, comparte la cuarta posición en la tabla junto con Paraguay, y tiene en su mano el boleto con una victoria o incluso un empate ante Perú le aseguraría la presencia en la Copa del Mundo. El estratega tiene claro el objetivo y los jugadores también, por lo que le enviaron un contundente mensaje a los 'incas' previo al duelo.
Uruguayos no se guardaron nada contra la Selección de Perú
Perú llega con mucho menos margen de maniobra y claramente sin opciones de clasificar de manera directa a la Copa Mundial. Con apenas 12 puntos, necesita una victoria frente a Uruguay para mantener alguna remota posibilidad de alcanzar el repechaje y mantenerse con vida en la eliminatoria, hecho que no le permitirán los 'charrúas'.
Históricamente, Uruguay domina el historial ante Perú, especialmente como local: de los últimos 10 enfrentamientos en Eliminatorias, la Celeste ganó la mayoría y solo cayó en Lima en 2024. Esta estadística llenó de seguridad a los jugadores y cuerpo técnico, quienes aprovecharon para enviar mensajes de intimidación para sus rivales, pero también de confianza para los fanáticos.
"Hemos bajado mucho la intensidad porque es verdad que estas eliminatorias fueron un poco más fáciles que las anteriores", admitió el mediocampista Federico Valverde.
"Debemos dejar de lado la tabla, sabemos que estamos complicados, pero en los últimos partidos hemos estado jugando dignamente (...) iremos por los tres puntos, es nuestra única salvación", advirtió el experimentado defensa Carlos Zambrano.
Por otro lado, Bielsa fue más exigente y autocritico, reconociendo que merecían más de lo que esperaban a lo largo de las eliminatorias.
"Si yo tuviera que calificar mi gestión, diría: 'mire, deberíamos haber obtenido más de lo que obtuvimos'"
¿Cuándo será el último partido de Uruguay en la eliminatoria?
El último partido de Uruguay en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 será el martes 9 de septiembre de 2025, cuando visite a Chile en Santiago, en el cierre de la jornada 18. Antes de este compromiso, la Celeste recibirá a Perú en Montevideo el jueves 4 de septiembre, en la penúltima fecha, donde podría asegurar su clasificación directa. De esta manera, el combinado dirigido por Marcelo Bielsa afrontará dos duelos decisivos: primero como local ante los peruanos y luego como visitante frente a los chilenos, en lo que marcará el cierre de su camino clasificatorio.
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
Fuente
Antena 2