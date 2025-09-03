Uruguay lo tiene claro, eliminar y clasificar: figuras se despacharon

La penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas hacia el Mundial 2026 se vivirá con intensidad cuando Uruguay reciba a Perú este jueves 4 de septiembre de 2025 en el mítico Estadio Centenario de Montevideo. Este compromiso traerá consigo varias implicaciones, la principal de ellas obtener la clasificación anticipada a la cita mundialista.

Para Uruguay, dirigido por Marcelo Bielsa, es la gran oportunidad de sellar su clasificación directa al Mundial. Con 24 puntos, comparte la cuarta posición en la tabla junto con Paraguay, y tiene en su mano el boleto con una victoria o incluso un empate ante Perú le aseguraría la presencia en la Copa del Mundo. El estratega tiene claro el objetivo y los jugadores también, por lo que le enviaron un contundente mensaje a los 'incas' previo al duelo.

Uruguayos no se guardaron nada contra la Selección de Perú

Perú llega con mucho menos margen de maniobra y claramente sin opciones de clasificar de manera directa a la Copa Mundial. Con apenas 12 puntos, necesita una victoria frente a Uruguay para mantener alguna remota posibilidad de alcanzar el repechaje y mantenerse con vida en la eliminatoria, hecho que no le permitirán los 'charrúas'.

Históricamente, Uruguay domina el historial ante Perú, especialmente como local: de los últimos 10 enfrentamientos en Eliminatorias, la Celeste ganó la mayoría y solo cayó en Lima en 2024. Esta estadística llenó de seguridad a los jugadores y cuerpo técnico, quienes aprovecharon para enviar mensajes de intimidación para sus rivales, pero también de confianza para los fanáticos.

