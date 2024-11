Uruguay sin piedad contra Colombia: "Hay que desinflar a esa mentira"

Un duelo de realidades distintas en las Eliminatorias Sudamericanas. Por un lado, la localía de Uruguay que luce demasiado bien por el historial que tiene frente a Colombia jugando en Montevideo, pero que viene con dudas en esta campaña por presuntos problemas internos con Marcelo Bielsa y por los últimos resultados, mientras que el elenco visitante viene de golear a Chile y es escolta de Argentina.

Uruguay no gana en las Eliminatorias desde el 2023 cuando goleó a Bolivia en noviembre. De ahí en más, le entró la ‘empatitis’ igualando con Paraguay, Venezuela, Ecuador sin goles, además de la caída frente a Perú en donde tampoco anotaron. Colombia, por su parte, pese a lucir bien en estas clasificatorias, sufre cada vez que le toca jugar contra los charrúas de visita.

Vea también: Lapidaria crítica desde Uruguay contra Colombia: "Son unos muertos, no han ganado nada"

Las estadísticas van en contra de los dirigidos por Néstor Lorenzo con un historial de diez encuentros, seis derrotas, tres empates y solo una victoria que data de hace 51 años con el solitario tanto de Willington Ortiz. Un periodista uruguayo, Alberto Pérez fulminó a la visita, “lo digo y lo reitero otra vez son unos muertos, los colombianos son unos muertos, cuando tienen que ganar no ganan”.

Se apoyó también de la final de Copa América en la que Lautaro Martínez le dio el título a Argentina ante Colombia, “cuando son las finales o el momento indicado no ganan. Ganan partidos sueltos como los cuadros chicos, Colombia es un cuadro chico. A James lo tienen que marcar y ya está y si le tienen que pegar que le peguen".

ALBERTO PÉREZ NO TUVO PIEDAD Y SIGUIÓ DESENFRENADO FRENTE A COLOMBIA

No contento con las primeras pullas a la Selección Colombia, nadie pudo detener a Alberto Pérez. El polémico periodista perdió el control y sentenció que lo del cuadro cafetero es una burbuja que está por explotar, agrandada por mentiras y que el Estadio Centenario será el único que desinflará ese engaño.

Le puede interesar: Alerta en Uruguay para el partido contra Colombia: Bielsa debe decidir

Alberto Pérez estalló en el programa Las Voces del Fútbol sentenciando que, “se viene otra vez Colombia. Bielsa, si está mirando bien, piden que Uruguay sea Uruguay; si tiene que salir y pegar, que pegue. Sí, a James Rodríguez, a Richard Ríos, si tiene que pegar, que pegue. Que no sean gacelas. Colombia no le ha ganado a nadie, Uruguay tiene que desinflar a la mentira que es Colombia”. Además, vaticinó que no volverán a ganar en Uruguay después de la única victoria.

No obstante, el partido se ve como una nueva oportunidad que tiene Colombia para hacer historia y aprovechar los malos resultados charrúas en las últimas ventanas FIFA de Eliminatorias.