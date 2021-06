Uruguay vs Paraguay Eliminatorias a Qatar: hora, canal de TV y formaciones

En la séptima fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022, Uruguay recibe en el estadio Centenario a Paraguay con la intención de quedarse con los tres puntos para seguir arriba en la tabla de posiciones y ‘sacarse’ del camino a un rival directo.

El cuadro del maestro Óscar Washington Tabárez llega a esta jornada en la quinta posición con seis puntos, producto de dos victorias y la misma cantidad de derrotas.

Con la baja de su estrella Edinson Cavani, el ataque de la ‘Celeste’ cuenta con el actual campeón de la liga española, Luis Suárez, quien tiene la responsabilidad de marcar las opciones que tenga para mejorar la diferencia de gol.

"Tengo definidas las ideas, pero el equipo se va a saber antes de que empiece el partido. Inclusive ahora puede haber algunas dudas sobre la formación inicial", dijo el entrenador Óscar Tabárez.

Por otra parte, los guaraníes, están en la cuarta casilla con la misma cantidad de sus rivales, pero con mejor diferencia de gol, por lo que el técnico Eduardo Berizzo resaltó que “nuestro sistema siempre tiende a controlar las pelotas. Podemos variar el esquema, pero es una estructura de juego. La idea es asegurar la pelota, la posesión y tener un volumen de juego para generar ataques valiosos", dijo el martes en conferencia de prensa.

Asimismo, comentó en rueda de prensa que la ausencia de Cavani no la dejarán a un lado, ya que “son capaces de reemplazar a cualquier futbolista y de jugar cualquier esquema".

HORA PARA VER URUGUAY VS PARAGUAY; FECHA 7 DE LAS ELIMINATORIAS A QATAR

Uruguay: 7 pm

Paraguay: 6 pm

Argentina: 5 pm

Chile: 6 pm

Colombia: 5 pm

Perú: 5 pm

Estados Unidos: 6 pm (este), 3 pm (pacífico)

España: 12 am (del viernes)

Ecuador: 5 pm

México: 5 pm

URUGUAY VS PARAGUAY: CANAL DE TV PARA EL PARTIDO, ELIMINATORIAS A QATAR 2022

Uruguay: VTV Uruguay

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Argentina: TyC Sports Play

Chile: TNT Sports Go, TNT Sports 3, TNT Sports 2

Panamá: Sky HD

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Francia: beIN SPORTS CONNECT, Free, beIN Sports 2

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

URUGUAY VS PARAGUAY: PROBABLES FORMACIONES

Uruguay: Fernando Muslera; Martín Cáceres, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Rodrigo Bentancur, Federico Valverde; Brian Rodríguez, Nicolás De La Cruz, Jonathan Rodríguez; Luis Suárez.

Paraguay: Anthony Silva; Alonso, Balbuena, Gómez, Escobar; Piris, Villasanti, Cardozo; Almirón, Ángel Romero; Oscar Romero.