Uruguay vs Perú EN VIVO, 4 de septiembre: hora y canal para ver Eliminatorias

Este jueves 4 de septiembre se viven las últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas con un vibrante partido con realidades distintas, pero con selecciones que siguen vivas por la clasificación para el Mundial de 2026. Uruguay deberá respetar la casa para sellar su paso de manera definitiva, mientras que Perú necesita ganar y depender de otros resultados para aspirar al repechaje.

El Estadio Centenario de Montevideo será testigo del juego entre uruguayos y peruanos. Con 24 unidades, Uruguay necesita solo una unidad para sellar su clasificación. A Perú le queda una última vía y es ganar los dos partidos que le quedan para sumarse a la séptima plaza de repechaje, pero necesitará que Bolivia ni Venezuela no sumen puntos en los dos juegos que les quedan.

Marcelo Bielsa no se guardó nada para convocar a jugadores como Darwin Núñez que cambió de equipo para ganar más minutos. Pasó del Liverpool al Al Hilal de Arabia Saudita. Infortunadamente, Darwin no podrá ser de la partida contra Perú por una fecha de sanción que todavía tiene por cumplir.

Para la ‘Celeste’ tampoco podrá estar Ronald Araújo ni Nahitan Nández por sanciones. Mientras que por lesiones, tampoco podrán estar Maximiliano Araújo, José María Giménez ni Nicolás De La Cruz. En ese sentido, todo parece indicar que la nómina de Bielsa será Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Olivera.

Por otro lado, Perú no podrá contar con Paolo Guerrero ni André Carrillo que no fueron convocados por Óscar Ibáñez para disputar las Eliminatorias. Sumado a Paolo, se bajaron de la lista oficial jugadores como Edison Flores y Alex Valera, mientras que Andy Polo es duda.

URUGUAY VS PERÚ: HORA Y CANAL PARA VER EL PARTIDO DE LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS ESTE JUEVES 4 DE SEPTIEMBRE

La fecha 17 de las Eliminatorias tendrá el partido entre Uruguay vs Perú que espera dar de qué hablar con dos selecciones necesitadas. A partir de las 6:30 de la tarde se jugará el partido en el Centenario. Podrá ver el partido en la App de Canal RCN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO

Colombia, Ecuador y Perú: 6:30 P.M.

México: 5:30 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 7:30 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 8:30 P.M.

Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos

Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.

Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.