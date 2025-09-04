"Ustedes estarían eliminados": Polémica en contra de la selección

La tensión por el partido clave entre Colombia y Bolivia aumenta minuto a minuto, dos selecciones que se juegan mucho en esta fecha de eliminatorias y que no quieren quedarse sin su cupo al mundial.

La prensa de ambos países se ha encargado de sacar en cara las falencias de la selección contraria, con datos, opiniones y hasta una que otra pulla, esto ha desatado la furia de un analista boliviano que no se guardó nada refiriéndose a Colombia.