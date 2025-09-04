Cargando contenido

Eliminatorias
Actualizado:
Jue, 04/09/2025 - 09:18

"Ustedes estarían eliminados": Polémica en contra de la selección

Polémicas declaraciones de periodista boliviano en contra de la selección Colombia previo al partido por eliminatorias.

La tensión por el partido clave entre Colombia y Bolivia aumenta minuto a minuto, dos selecciones que se juegan mucho en esta fecha de eliminatorias y que no quieren quedarse sin su cupo al mundial.  

La prensa de ambos países se ha encargado de sacar en cara las falencias de la selección contraria, con datos, opiniones y hasta una que otra pulla, esto ha desatado la furia de un analista boliviano que no se guardó nada refiriéndose a Colombia.  

“Su pinche selección” 

Juan Pastén Peñafiel, periodista y analista boliviano respondió a las declaraciones de Carlos Antonio Vélez en las que el periodista colombiano había llamado “equipo pequeño” a la selección boliviana.  

Las declaraciones de CAV no sentaron muy bien en el pueblo boliviano y fue el mismo Peñafiel quien no dudó en pronunciarse.  

Pero parece que el colega colombiano no lee muy seguido o se olvidó de leer las estadísticas de su pinche selección, porque después de que les ganamos y les dimos un baile, Colombia solo ganó un partido, perdió 3 y empató 3

Juan Pastén

 

El periodista boliviano muy molesto con las declaraciones del colombiano no dudó en seguir atacando y afirma que si no fuera por el cupo extra los eliminados serían los colombianos.  

 

 

Yo no veo tanta diferencia del supuesto poderío del fútbol colombiano. Es verdad que tienen mejores jugadores que nosotros, estoy de acuerdo. Ahora él dice que gracias a Gianni Infantino, que hoy Bolivia espera por luchar por un cupo en el Mundial, pero hoy te digo: muerto, te digo a vos, están sextos. Si Infantino no hubiera modificado el formato, ustedes estarían eliminados

Juan Pastén
Todo se define en la cancha  

Más allá de polémicas en medios de comunicación lo único que definirá todo será el resultado en el campo de juego, donde Bolivia tiene que salir con el cuchillo entre los dientes para no perder cualquier posibilidad de meterse en la próxima cita mundialista. 

Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos 

Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN. 

Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos. 

Por su parte, el canal de YouTube de La FM y Antena 2 emitirá el audio oficial de la narración y comentarios del partido entre Colombia y Bolivia, garantizando una cobertura paralela y accesible para los usuarios en diferentes formatos.

