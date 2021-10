"Vamos a enfrentar a Brasil para ganarle": Mojica confía en el juego de Colombia

El lateral Johan Mojica afirmó este sábado que Colombia apelará a sus cualidades para propinar el domingo en Barranquilla la primera derrota a Brasil, que ha ganado todos sus partidos en las eliminatorias del Mundial de Catar 2022.



"Vamos a enfrentar a Brasil para ir a ganarle, vamos con todo. Sabemos que es un rival bastante complejo, tienen muchas cualidades pero confiamos mucho en las nuestras y haremos un partido inteligente, más allá de la buena actitud y el orden que vamos a presentar", expresó el jugador del Elche español.

Colombia ocupa el quinto lugar de las eliminatorias con 14 puntos y un triunfo el domingo puede ayudar a que el equipo se consolide entre los cinco mejores, mientras que Brasil es líder con 27, producto de nueve victorias en igual número de partidos disputados.



El futbolista de 29 años, cuyo buen rendimiento en el conjunto ilicitano le volvió a abrir las puertas de la selección colombiana, lamentó la baja de Juan Guillermo Cuadrado, quien se perderá el partido de este domingo por acumulación de amarillas.



"Sabemos la importancia que tiene Cuadrado en la selección, el trabajo que viene haciendo durante muchos años, la experiencia que tiene no solo futbolística sino a nivel de persona", dijo.



No obstante, dijo confiar en que el entrenador Reinaldo Rueda encontrará la opción más adecuada para sustituir al jugador del Juventus.



Dijo que la presencia de Neymar no es el único motivo de preocupación para encarar a Brasil pues todos los jugadores de Brasil "tiene muchísimas condiciones".

"Al enfrentar a Brasil sabemos la concentración que hay que tener con cada uno de los jugadores, sabemos del talento que tiene Neymar. Pero el tema de marcaje personal no lo hemos tocado y lo que vamos a hacer es un excelente partido a nivel de inteligencia, compromiso, de estar muy concentrados y cuidar bastante los detalles", puntualizó.