Vasco da Gama presentó fichaje de figura de Colombia durante la eliminatoria

Las emociones en el fútbol sudamericano no paran de llegar y entre los principales protagonistas se encuentran los jugadores colombianos, en especial de la Selección Colombia, y los equipos del campeonato de Brasil, los cuales se han encargado de fichar a varias figuras.

A nivel internacional brillaron Luis Díaz, Jhon Arias, Jhon Durán y otros destacados jugadores de la 'tricolor', pero también se dieron movimientos interesantes en Sudamérica, entre ellos la confirmación del experimentado defensor, Carlos Cuesta, quien no fue tomado en cuenta para seguir jugando en Europa con Galatasaray y las puertas del fútbol brasileño se le abrieron para jugar con Vasco da Gama, el cual ya lo presentó como fichaje oficial.

Carlos Cuesta es presentado en Vasco da Gama como fichaje estrella

El defensor de 26 años, a pesar de sus destacadas actuaciones en la Selección Colombia al mando de Néstor Lorenzo y en el fútbol de Bélgica con la camiseta de Genk, no terminó de convencer del todo al estratega Okan Buru, quien decidió que no formaría parte de la lista de 35 jugadores inscritos para la temporada 25/26.

Esta decisión fue sorpresiva y obligó a que el jugador comenzara a buscar un nuevo equipo antes de que cerrara de manera oficial el mercado de fichajes. Cuesta evaluó opciones de distintas ligas, con ofertas desde Rusia, Países Bajos y Brasil, pero al final decidiría estar cerca de casa y firmar con Vasco da Gama.